讲清楚了！对话要平等，若继续施压必适得其反

尽管是周末，但两篇分量十足的文章，还是引起了极大关注。

事情是这样的，美国贸易代表办公室正在围绕对价值约3000亿美元中国输美商品加征关税公开举行听证会，美国各行各业表达反对的声音已呈压倒之势。

据此，人民日报发表了《只有平等对话才能实现互利共赢》的署名文章，再次强调，解决国家之间的经贸问题，只能通过平等对话。如果美方强行违背民意选择继续打下去，中国将不得不奉陪到底，中国既能扛得住，也能耗得起。选择谈，就要有诚意，关键是要照顾彼此的合理关切。

还有一篇文章更是对“美国商务部当地时间21日以国家安全关切为由，将5家从事超级计算机业务的中国企业列入出口管制‘实体清单’”一事作出揭露，文章说，他们的目的正如遏制华为5G技术一样，是要切断中国企业的供应链，削弱中国科技与经济发展实力。

这篇题为《继续施压只会适得其反》的评论文章向美方明确喊话：在中美两国元首将于二十国集团领导人大阪峰会期间再次会晤的前夕，美方推出此举，有进一步施压中方、获取经贸磋商更多筹码的意图。这违背了中美元首去年底阿根廷会晤达成的共识，也不符合两国元首近日通话精神。

文章明确指出：

无论是想打压中国科技和经济长远发展，还是想在经贸磋商中施压中方，美方的意图都不会实现。

一方面，中国目前拥有超过1.7亿受过高等教育和拥有技能的人才资源，研发投入位居全球第二，发明专利申请量和授权量均居世界之首，再加上全球产业链已经形成深度互嵌格局，美国搞科技霸权主义，根本阻挡不了中国创新发展的步伐。

另一方面，中国对经贸磋商的态度是坚定的，一以贯之的，应通过平等对话解决问题，关键是要照顾彼此合理关切。美方应该公平地对待中国企业，不要试图用围追堵截的方式进行不公平竞争。

在纷纷转载的各大媒体的互动留言区，对这两件事，网友有清晰的判断：

澎友“不说话我就看看”对中国发展表现出极大信心，他留言称：

现在已经不是当年冷战时期，即使是当年冷战时期，中国也没有怂过。我们只想好好发展。我们不惹事不代表我们怕事，伟大的中国人民不惧怕任何威胁。

澎友“糊黎糊涂”表示：

美国特朗普政府的所作所为确实让中国人民很震撼，让中华民族大家庭团结得更紧，让中国人民奋发图强的力量更加强大。

澎友“口红效应”表示：

坚定不移推进中华民族伟大复兴。

（澎湃新闻记者 方晓 来源：澎湃新闻）

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