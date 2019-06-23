第三十四届东盟峰会外长会议在泰国举行

人民网曼谷6月22日电（记者孙广勇 赵益普） 第三十四届东南亚国家联盟（东盟）峰会外长会议（AMM）6月22日上午在轮值主席国泰国首都曼谷举行。泰国外交部长敦主持召开此次外长会议，并和其他9个东盟国家的外交部长以及东盟秘书长林玉辉一道讨论了加强东盟共同体建设的各项举措、东盟同区域外国家和地区的合作伙伴关系、东盟在区域安全架构中的核心地位等议题，并就第三十四届东盟峰会的召开进行了筹备工作。本次外长会议还就地区和全球的其他事务交换了意见。

22日当天还陆续举行了关于区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的东盟经济部长特别会议、第19届东盟政治安全共同体理事会会议（APSC）和第23届东盟协调理事会会议（ACC）等相关会议。第三十四届东盟峰会将于23日上午在曼谷举行，来自东盟10国的领导人将悉数出席峰会，并在当天峰会结束后发表主席声明。

本届东盟峰会的主题为“推进伙伴关系，实现可持续发展”。在“合作、同心协力、进步、可持续发展”的理念下，峰会主要围绕三大要点展开讨论，分别是：政治经济与安定、社会和文化。据泰国外交部透露，本届东盟峰会及相关会议或将通过17项文件，包括致力于实现可持续发展的伙伴关系的东盟成员国领导人愿景声明，致力于解决海洋垃圾污染问题的宣言和计划，以及东盟对于“印太”概念的共识。（完）

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