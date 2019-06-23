美国总统特朗普向金正恩致亲笔信

人民网平壤6月23日电（记者莽九晨） 据朝中社6月23日报道，美国总统特朗普向朝鲜最高领导人金正恩致亲笔信。
报道中说，金正恩看完特朗普总统的亲笔信后，对信中包含良好的内容表示满意。金正恩说，对特朗普总统的政治判断能力和非同寻常的勇气表示谢意，将慎重考虑有趣的内容。
据朝中社23日报道，朝鲜最高领导人金正恩收到了美国总统特朗普的亲笔信。金正恩表示，“信中包含良好内容”，他将“慎重考虑（信中）有趣的内容”。
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