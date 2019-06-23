全球华侨华人促进中国和平统一大会在菲律宾召开

人民网曼谷6月22日电（记者赵益普） 由菲律宾中国和平统一促进会主办，以“推进中国和平统一，实现民族伟大复兴”为主题的全球华侨华人促进中国和平统一大会6月22日上午在菲律宾首都马尼拉开幕。全国政协副主席、致公党中央主席、中国和平统一促进会副会长万钢出席开幕式并发表主旨演讲。国务院侨办主任许又声、国务院台办副主任裴金佳、菲律宾中国和平统一促进会会长张昭和分别致辞。来自亚洲、欧洲、非洲、南美洲、北美洲、大洋洲及香港、澳门、台湾地区等全球40多个国家和地区300多个统促会及相关组织1200多人参加了此次盛会。

万钢简要回顾了中菲友好交往历史，肯定了菲律宾华侨华人特别是菲律宾中国和平统一促进会为促进中国和平统一和中菲友好所作出的积极贡献。强调首次在菲律宾召开全球华侨华人促进中国和平统一大会具有重要意义，必将为亚洲乃至全球反“独”促统运动深入发展注入强大动力。

万钢充分肯定了港澳台同胞和海外侨胞为反对一切分裂行径、推动两岸关系和平发展、促进中国和平统一所作出的重要贡献，指出港澳台同胞和海外侨胞是推动两岸关系发展、促进中国和平统一的重要力量，统促会组织是团结联系海内外同胞的重要桥梁纽带、是全球反“独”促统运动的中坚骨干。

大会期间，与会代表围绕“全面推进反‘独’促统运动”“探索‘一国两制’台湾方案，推进和平统一进程”“‘一国两制’与民族复兴”“新时代中华青年之使命”等主题举办了四个分组论坛，与会代表积极参与，深入研讨，达成了共识，发表了《全球华侨华人促进中国和平统一大会（2019·马尼拉）宣言》。宣言指出，海外华侨华人坚决拥护习近平总书记在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上提出的“五项主张”，坚定支持中国政府采取一切必要措施打击“台独”，坚决反对外部势力干涉中国内政。中国必须统一，也必然统一。倡议海内外中华儿女团结一致，共同为中国和平统一伟大事业不懈奋斗，推动中华民族伟大复兴的中国梦早日实现。（完）

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