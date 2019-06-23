特朗普证实叫停对伊朗军事行动 称无意与伊朗开战

美国总统唐纳德·特朗普21日证实，他一度下令美军准备打击伊朗，报复后者击落美军无人驾驶侦察机，在最后一刻取消命令。

特朗普说，叫停军事行动旨在避免造成伊朗方面“不对等”伤亡，他无意对伊朗发动战争。

【不愿“闹出人命”】

特朗普21日先后在社交媒体“推特”留言和接受电视媒体专访，披露他中止了对伊朗的报复性袭击。

按照特朗普的描述，原定打击伊朗3处目标，20日晚已经“箭在弦上”。行动开始前大约半个小时，军方将领向他请示最后命令，他问及伊方可能遭受的伤亡，得到回答：150人死亡。

特朗普认定，这一数字与伊方击落美方无人机“不对等”，“我不喜欢”，“打击开始前10分钟，我叫停”。

《纽约时报》先前报道，特朗普取消打击行动前，战机已经升空待命，军舰准备就绪。但是，按照特朗普的说法，当时战机没有升空。

伊朗伊斯兰共和国卫队20日击落一架美军RQ-4型“全球鹰”式高空长航时无人驾驶飞机，指认这架飞机闯入伊朗领空侦察。美方称，这架飞机当时在国际空域飞行。

特朗普20日在白宫告诉记者，伊朗“犯了大错”，但没有披露美方是否会以武力回应。他同时说，如果遭击落的是美方有人驾驶飞机，事件性质将“非常，非常不一样”。

伊朗革命卫队航空航天武装力量司令阿里·哈吉扎德21日说，美军一架P-8型反潜巡逻机当时在那架无人机附近飞行，“搭载35人”，同样侵入伊朗领空。“我们本可以也击落它，但是没有那样做”，因为伊方击落无人机旨在向美方“发出警告”。

【特朗普“纠结”局势】

美国全国广播公司21日晚上播出对特朗普的专访。“我现在不寻求战争，”特朗普说。他前一天告诉媒体记者：“我说过，我要摆脱这些没有尽头的战争，这是我的竞选主张。”

美联社报道，特朗普取消报复行动，原因是他认识到动武会有不愿见到的后果，包括大规模战争。

美国有线电视新闻网和路透社分别援引消息人士的话报道，特朗普的国家安全团队几乎一致主张报复性打击伊朗。一名不愿公开姓名的美国政府高级官员告诉有线电视新闻网，特朗普十分清楚，军方无法预判伊朗方面将如何回击美方报复；不扩大战事仍是美国政府重大关切。

特朗普20日晚些时候召集安全团队和国会两党主要议员磋商局势。民主党人士告诫特朗普，不要贸然动武且军事行动必须获得国会授权。参议院外交关系委员会主席詹姆斯·里施说，特朗普在会上看似“纠结于这件事”。

路透社以两名不愿公开姓名的伊朗官员为消息源报道，特朗普通过阿曼政府向伊朗方面通报美军将发动打击，同时说他不愿开战，希望对话。其中一名伊朗官员说，伊方回应道，最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊反对与美方对话，但伊方会向哈梅内伊转达特朗普的信息；伊方同时警告，如果打击伊朗，将会在地区和国际层面产生后果。

伊朗国家最高安全委员会和美国国务院分别否认这则报道的内容。

不过，采访特朗普的美国广播公司记者查克·托德报道，特朗普愿意无条件与哈梅内伊和总统哈桑·鲁哈尼对话。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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