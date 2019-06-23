“丝路一家亲”行动印尼站系列活动在雅加达启动

新华社雅加达6月22日电 （记者梁辉）“丝路一家亲”行动印度尼西亚站系列活动启动仪式21日在印尼首都雅加达举行。

到访的中国全国人大常委会副委员长、中国国际交流协会会长吉炳轩在启动仪式上致辞时说，“丝路一家亲”行动印尼站系列活动旨在推动中印尼社会组织加强联系合作，为推动两国民间交流搭建新平台、注入新活力。希望两国社会组织积极行动起来，为推动两国经济社会发展、推动构建人类命运共同体贡献更多民间力量。

印尼地方代表理事会副主席桑多诺在致辞时说，印尼高度赞赏、积极参与中国提出的“一带一路”倡议，愿加强两国在“一带一路”框架下的合作，以造福两国人民。

吉炳轩和桑多诺等共同为“丝路一家亲”行动印尼站系列活动启动仪式揭牌。中国驻印尼大使肖千，印尼外交政策协会主席、前副外长迪诺等参加了启动仪式。

揭牌仪式后还举行了中印尼社会组织交流对接会，两国近50家社会组织就加强人文交流和民生合作进行深入对接，达成了多项合作意向。

“丝路一家亲”行动聚焦人文交流和民生合作两大领域，为各国社会组织开展交流研讨、互访、民生公益项目等活动提供支持和帮助。该行动已列入第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果清单，目标是在未来两年推动“一带一路”沿线国家社会组织建立500对合作伙伴关系，在沿线发展中国家开展200项民生项目。

《 人民日报 》（ 2019年06月23日 03 版）

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