郭声琨会见葡萄牙代总理席尔瓦外长

新华社里斯本6月21日电 21日，中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨在里斯本会见葡萄牙代总理席尔瓦外长。

郭声琨说，去年底以来，习近平主席和德索萨总统在不到半年时间内实现互访，体现了中葡关系的高水平发展，也为双边关系发展注入了新动力。中方愿同葡方携手努力，以两国建交40周年为契机，落实两国领导人达成的重要共识，密切高层交往，深化共建“一带一路”以及经贸、教育、科技等领域交流与合作，保持双边关系发展积极势头。双方要加强在中国—欧盟合作框架下和多边机构中沟通与协调，推动中欧关系长期健康稳定发展，共同维护多边主义和自由贸易。

郭声琨表示，执法安全合作是两国关系的重要组成部分。两国执法安全部门要适应经贸和人员联系密切、安全利益保护需求上升的新形势，建立常态化合作机制，不断提升执法安全和反恐合作水平，为推动中葡全面战略伙伴关系发展作出积极贡献。

席尔瓦以代总理身份欢迎郭声琨到访，转达正在国外访问的科斯塔总理对郭声琨的问候，高度评价葡中两国在各领域交流合作所取得的丰硕成果。表示葡方支持并积极参与共建“一带一路”，愿与中方共同努力，继续深挖经贸、执法安全等领域务实合作潜力，加强在国际事务中的协调，推动欧中、葡中关系不断向前发展。

访问期间，郭声琨还与葡方执法安全部门负责人举行了会谈。

《 人民日报 》（ 2019年06月23日 03 版）

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