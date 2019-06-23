犹他州地处美国中西部，近年来经济活力位居全美前列。虽不临海，犹他州与世界市场的联系却非常紧密，对华合作交往水平更是长期在全美各州处于领先地位，当地人对此深感自豪。记者日前在犹他州采访时发现，就美国联邦政府单方面挑起、升级贸易摩擦，当地官员和企业界呼吁最多的，是停止加征关税、继续开展对华合作。

“犹他州许多公司正笼罩在阴云之下”

犹他州世界贸易中心新任总裁兼首席执行官迈尔斯·汉森的前一份工作是白宫国家安全委员会海湾地区事务主任。出任新职不久，汉森在当地报纸《盐湖城论坛报》发表了一篇署名文章，他不无担忧地写道：“犹他州许多公司正笼罩在阴云之下，在努力应对这场持续不断的贸易争端带来的实际成本上升和不确定性。”

本届美国政府在贸易领域四处出击，给美国各州经济带来了冲击，犹他州也不例外。当地企业“Verex成像”集团就因此陷入了困境。该企业专门提供医疗X射线光管和图像处理解决方案，在犹他州雇用了超过1000名员工。因为80%的业务依赖国际市场，“Verex成像”在贸易争端中遭受了双重打击——进口零部件因加征关税而涨价，出口市场因贸易关系恶化受阻。“Verex成像”首席执行官萨尼·桑亚尔说，贸易争端正让企业把业务“转手让给竞争对手”。

农业是犹他州另一个受损严重的主要产业。犹他州农业局联合会主席罗恩·吉布森将关税措施的全方位影响讲得很明白：虽然犹他州不种大豆，但仍受影响——其他州开始减少大豆种植，转而种植更多玉米、小麦，而这些也是犹他州的主要农作物，最终所有人都因产量上升、价格下降而遭受损失。

美国商会就美国各州受贸易争端打击严重程度做了一个排名，犹他州位列第十三，全州有近39万个就业岗位依赖于对外贸易。采访过程中，几乎每位当地人都能给记者讲述贸易争端给身边人带来的影响。

犹他州议会众议员马克·维特利说，有一家自己熟知的航空零部件经销企业，因为美国联邦政府对中国输美商品加征关税，利润率大大降低，企业主不得不把公司卖给了竞争对手。“小企业现在普遍有担忧情绪。它们占据了犹他州经济总量的85%，现在处境很不容易，利润率低。企业主们不停来找我们，让我们对贸易问题采取行动。”维特利无奈地告诉记者。在他看来，最终为关税措施埋单的是美国消费者，因为现在美国人的生活和中国关联度越来越高。

汉森的办公室里挂着一幅巨大的世界地图，为犹他州企业开拓海外机会是他的首要工作，但现在，情况却很艰难。谈起中美经贸摩擦，汉森对每一个重要时间节点都了如指掌。他说：“对很多当地企业来说，这确实是一个重大挑战，既带来了不确定性，也造成了支付关税的实际成本……事实上，我们去年已经看到了影响，犹他州对中国的出口下降了22%。”

“同中国的合作十分重要”

不久前，犹他州举办盛大活动，纪念太平洋铁路建成150周年。活动的一个瞬间，随着悠扬的《茉莉花》乐曲响起，朗诵者深情地告诉现场上万名观众：“没有成千上万的中国工人，这条铁路难以开建，更不用说真正建成。”

纪念太平洋铁路竣工在犹他州已是一项悠久传统，对中国工人特殊历史贡献的纪念，是今年活动的一大亮点。当地有关人士告诉记者，这样的特殊安排，并非仅仅关乎历史。“庆祝太平洋铁路建成150周年，具有象征意义——这是犹他州和中国相互连接的象征。从历史到现在，都是如此。”犹他州议会前众议长格雷格·休斯如是说。

即使当前中美关系面临困难，但在犹他州各界看来，发展对华合作依旧是犹他州的长远利益所在。该州议会前参议员霍华德·斯蒂芬森认为，现在当地民众最担忧的并不是中国变成了美国的对手，而是现在美国政治环境正在损害未来的合作机会。

在一场公开活动上，休斯这样讲述继续开展对华合作的重要性：“我有一个20岁的女儿，现在正在上大学。如果我们不能打造一个可持续增长的经济，人们就会迁走，我的女儿或许毕业后也会去外地找机会。我希望孩子以后能离我近一点。我们都需要工作岗位、需要经济增长，同中国的合作十分重要。”

数据为类似的判断提供了支撑。2017年，犹他州对华货物贸易总额达32.57亿美元，中国是犹他州第四大出口市场和第二大进口来源地。过去10年，犹他州对华服务出口增长2.5倍，增幅远超其他地区。目前，犹他州和中国经贸团组往来日益频繁，双方正就共建贸易投资联合工作组和犹他州内陆港等项目积极探讨合作。市场人士认为，犹他州旅游业、户外运动产业、高技术产业、教育业等具有很强竞争力，并且拥有优质矿产资源，这契合中国日益增长的消费需求，未来深化对华合作潜力巨大。

“中国是我们最重要的贸易伙伴之一。更关键的是，从长远看，这种重要性在不断上升。”汉森说。

“我们能做的就是和中国建立良好的关系”

不能因为美国联邦政府目前的贸易政策而影响对华合作，是犹他州多数官员的一致看法。犹他州州长办公室经济发展主任瓦尔·黑尔表示：“我们控制不了华盛顿，我们能做的就是和中国建立良好的关系。我们希望经贸摩擦尽快结束，这对美中都没有益处。”

犹他州议会众议长布拉德·威尔逊说：“犹他州可以为其他地区提供榜样，告诉人们基于理解和信任的关系将如何起作用。”犹他州议会参议长斯图尔特·亚当斯告诉记者，犹他州只有300万人口，但学习汉语的学生数量占全美总数的25%以上，这是因为犹他州将中国视为未来发展的一部分，希望同中国建立良好的合作关系。

尽管面对来自华盛顿的政治压力，犹他州对华合作热情不减。不久前，“中国—犹他州经贸投资论坛”在盐湖城举行，40多位中国经贸和工商企业人士与会，受到当地工商界强烈欢迎。这些企业涉及的行业涵盖能源开发、矿山机械、农业、食品贸易、旅游和体育运动、信息技术、生物科技、家用电器及消费品等，期待在犹他州寻找经贸合作商机。

谈起中美经贸关系的未来，犹他州人士依然保持乐观。休斯说：“虽然美中关系并不全是微笑和阳光，但犹他州还是希望与中国合作……中国消费市场不断兴起，改革开放带来巨大繁荣，我们必须成为其合作伙伴的一部分。”

犹他州众议院国际关系与贸易委员会主席埃里克·哈钦斯长期致力于加强同中国合作，曾带领经贸代表团前往中国。他对美中经贸关系有信心：“美中经贸关系如同大海，虽然偶有风暴，但风暴终会平静下来。”

（本报盐湖城电）

《 人民日报 》（ 2019年06月23日 03 版）

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