“二〇一九·中欧人权研讨会”在奥地利举办

新华社维也纳6月21日电 （记者刘向）由中国人权研究会和奥中友好协会共同举办的“2019·中欧人权研讨会”21日在奥地利司法部举行。

研讨会主题为“东西方人权价值观比较”。来自中欧人权领域的近100位专家学者、政府官员、社会组织代表围绕人权的普遍性与特殊性、人类命运共同体的人权意义、人权价值观的历史及其演变、新中国的人权实践及其世界意义等内容进行了讨论。

中国人权研究会副会长、西南政法大学校长付子堂在开幕式致辞中说，中华人民共和国成立70年来，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，成功走出了符合中国国情的人权发展道路，取得了举世瞩目的人权发展成就，形成了根植中国大地、契合中国发展实际、反映中国人民意愿的人权发展理念。

中国驻奥地利大使李晓驷在致辞中表示，中国国家主席习近平关于文明交流互鉴的思想，为深化中欧人权领域的交流合作注入了强劲动力。中欧双方应在相互尊重、平等相待的基础上，加强对话交流，相互学习借鉴，增进了解理解，增强政治互信，为推动全球人权治理发挥更大的作用。

奥地利前总统、奥中友好协会主席海因茨·菲舍尔在致辞中说，人权是全人类共同珍视的价值，虽然各国对人权的理解或有不同，促进和保障人权的路径也各有选择，但实现人人充分得享人权的目标是一致的。中欧人权领域的众多专家学者参加本次研讨会，有助于增进东西方对于人权价值的理解与共识，彰显了国际社会对推进世界人权事业的共同努力。

荷兰阿姆斯特丹自由大学跨文化人权中心主任汤姆·茨瓦特表示，中国国家主席习近平提出的加强文明交流互鉴、构建人类命运共同体理念，为完善国际人权体系提供了新思路。没有哪一个民族或国家的价值体系优于其他民族或国家，各国应秉持“和而不同”的价值观，以相互尊重、平等相待为基础，为丰富人类文明多样性贡献力量。这一观点得到与会中欧专家学者的广泛赞同。

“中欧人权研讨会”由中国人权研究会于2015年创立，是中欧在人权领域深层次交流对话的机制化平台。5年来，研讨会分别聚焦儿童权利、少数民族权利、残疾人权利保障以及文明多样性与人权等议题，在人权领域凝聚了越来越多的共识。

《 人民日报 》（ 2019年06月23日 03 版）

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