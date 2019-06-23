应朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩邀请，中共中央总书记、国家主席习近平6月20日至21日成功对朝鲜进行了国事访问。习近平总书记同金正恩委员长进行了友好、坦诚、深入的交流，就谱写中朝友谊新篇、维护半岛和平稳定达成重要共识。国际舆论高度关注并予以积极评价，普遍认为这是一次在特殊时机进行的意义重大、影响深远的访问，既是巩固中朝传统友谊、支持朝鲜实施新战略路线的友谊之旅，也是推动半岛问题政治解决进程的和平之旅，引领各方为推动半岛对话增添了正能量、注入了新动力。

“习近平总书记此访使中朝两国的联系更加紧密，开启了合作的新篇章”

习近平总书记此访是中朝两党两国最高领导人在建交70周年之际进行的历史性互访，也是短短15个月内两党两国最高领导人第五次会晤，这是中朝传统友谊旺盛生命力的生动体现。

习近平总书记此访受到朝方的高度重视和隆重热烈欢迎。金正恩委员长偕夫人亲自到机场迎送，并全程陪同习近平总书记和夫人出席各场活动。美国彭博新闻社21日在一篇报道中指出，21响礼炮、检阅三军仪仗队、观看分列式表演……朝鲜最高领导人在机场为习近平总书记精心准备了隆重的欢迎仪式，足以说明两国关系的友好程度，众多的欢迎人群中还有横幅写着“鲜血凝成的朝中两国人民之间牢不可破的友谊团结万岁”。

“这是一次历史性访问，不仅对于中朝关系未来发展，而且对于地区和世界的和平稳定都有重要意义。”欧洲研究国际中心欧洲—中国项目主任乔治·佐戈普鲁斯对本报记者表示。此访恰逢中朝建交70周年的历史节点，也是习近平总书记担任党和国家最高领导人之后首次访朝，对于新时代中朝关系发展具有继往开来的重大意义。“习近平总书记此访使中朝两国的联系更加紧密，开启了合作的新篇章。”

“习近平总书记对朝鲜进行的国事访问非常成功。”埃及前总理沙拉夫对本报记者表示，这次意义重大、影响深远的访问，有力推进了中朝关系，夯实了中朝传统友谊，为两国关系进行了战略规划和顶层设计，引领中朝友谊开启新篇章，赋予了新时代中朝关系新内涵，对于中朝关系发展具有继往开来的重大意义。

“中方坚定支持朝方发展经济，令外界增强了对半岛和平进程的信心”

习近平总书记与金正恩委员长会谈时，双方一致同意，在新的历史起点上，中朝双方愿不忘初心、携手前进，共同开创两党两国关系的美好未来。习近平总书记强调，希望双方共同努力，落实好此访达成的各项共识，将新时代中朝关系发展蓝图一步一步转化为美好现实。

2018年4月，朝鲜劳动党七届三中全会提出了集中一切力量进行社会主义经济建设的新战略路线。路透社21日在一篇报道中指出，金正恩自执政以来，重视经济建设和民生发展，采取了一系列发展经济的积极举措。习近平总书记此访再次强调中方坚定支持朝方实施新战略路线，将提升外界对中朝双方加强经济等各领域合作的预期。

韩国世宗研究所研究企划本部副部长郑载兴对本报记者表示，中朝两国有着深厚的传统友谊，当前两国关系更是进入新的历史时期。习近平总书记此访是中朝关系紧密稳定的体现，未来，双方在各领域的合作将进一步深入。新加坡国立大学法学院副教授王江雨也指出：“中方坚定支持朝方发展经济，令外界增强了对半岛和平进程的信心。”

巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任泽米尔·阿万对本报记者表示：“朝鲜当前将战略重心向经济发展转移，这是一个积极的信号。”习近平总书记此访提出“双方要拓展务实合作，为两国人民带来更大福祉”，并对朝方贯彻落实新战略路线、发展经济、改善民生表示支持，这将提振国际社会对解决半岛问题的信心。

“习近平总书记此访再次彰显了中国在解决半岛问题上所发挥的不可替代的重要作用”

习近平总书记此访正值半岛和平对话进入关键时期，对于推动半岛问题政治解决进程、维护半岛和平稳定发挥了重要作用。

美国彭博新闻社指出，习近平总书记在同金正恩会谈时称“国际社会普遍希望朝美谈下去并谈出成果”，进一步凸显了中国在推动解决半岛问题方面的重要作用。美国卡特中心中国项目主任刘亚伟博士告诉本报记者：“习近平总书记此访再次彰显了中国在解决半岛问题上所发挥的不可替代的重要作用。无论半岛问题如何解决，中国始终是维护亚洲与世界和平的重要因素。”

韩国成均馆大学成均中国研究所所长李熙玉对本报记者表示，习近平总书记访朝有助于协调中朝双方在半岛问题上的意见，加强双方在半岛问题上的战略沟通，有助于推动半岛局势进入良性循环的模式。

意大利前总理、欧洲意大利人基金会主席马西莫·达莱马对本报记者表示，习近平总书记此次访问意义重大，中国一直在朝鲜半岛和平进程中扮演重要的角色，未来更是如此。作为亚洲主要大国，中国在维护地区和平与稳定方面发挥着重要作用，此访更彰显了中国的主动性和责任感。

“习近平总书记对朝鲜进行国事访问意义非凡。”日本前副外长浅野胜人在接受本报记者采访时表示，此访不仅有助于改善和缓和紧张局势，有利于半岛问题早日解决，而且对促进整个世界的和平与繁荣具有重要意义。此次双方领导人达成重要共识，既体现了中国坚持通过对话协商解决半岛问题的原则，又彰显了中国作为联合国常任理事国和世界第二大经济体的大国担当，还展现了中国作为世界和平的建设者和维护者的形象。

俄罗斯科学院远东研究所朝鲜研究中心专家康斯坦丁·阿斯莫洛夫对本报记者表示，事实证明，中国提出的“双暂停”倡议是现实可行的方案，目前事态发展正在沿着这一倡议的方向前进。在两国领导人会谈时，朝方表示“愿保持耐心”。国际社会需要了解的是，解决半岛问题的方向比速度更重要。

乔治·佐戈普鲁斯指出，中国在半岛问题上始终坚持无核化目标，坚持对话协商解决问题，坚持维护半岛和平稳定。现在半岛局势明显好转，中国在其中所发挥的建设性作用有目共睹。“习近平总书记此次访问朝鲜，体现了一个负责任大国的国际担当，有助于世界和平与发展。”

（本报北京、首尔、东京、华盛顿、莫斯科、布鲁塞尔、罗马、开罗、伊斯兰堡、曼谷6月22日电 记者白阳、马菲、刘军国、张梦旭、殷新宇、任彦、叶琦、黄培昭、丁雪真、林芮）

《 人民日报 》（ 2019年06月23日 03 版）

(责编：李枫、袁勃)