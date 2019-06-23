共同开创中朝两党两国关系的美好未来

仲夏的平壤，清风拂面，花香四溢。6月20日至21日，中共中央总书记、国家主席习近平对朝鲜进行国事访问，在中朝建交70周年的重要节点，成为两国关系交往史中的一座重要里程碑。

近30个小时，11场活动。两天时间里，从机场举行隆重欢迎仪式，到参谒中朝友谊塔，再到机场热烈送行，金正恩委员长都高度重视，同习近平总书记一起出席活动。其间，两党两国最高领导人深入交流，畅谈传统友谊，探讨友好合作，共商和平稳定，擘画中朝关系更加美好的未来。

真诚的朋友：友好邻邦常来常往

20日中午，雨后初晴。平壤顺安机场，长长的红地毯向远方铺展，迎接来自中国的尊贵客人。

“我今天从下飞机到抵达住处，所到之处无不感受到中朝一家亲的浓厚氛围。”习近平总书记深有感触。

这是中国党和国家最高领导人时隔14年再次访问朝鲜，也是党的十八大以来习近平总书记首次访问朝鲜，国际社会高度关注。朝鲜《劳动新闻》发表社论：“友好邻邦的贵宾习近平总书记对朝鲜进行历史性访问，必将在朝中友好史上写下不可磨灭的新篇章。”

此时的平壤，处处涌动着浓浓的盛情、深深的情谊。实际上，习近平总书记同朝鲜有一份特殊的“缘分”——他到中央工作后，首次出访首站便是这个山水相连的友好邻邦。

为迎接习近平总书记到访，朝方给予最高规格礼遇。金正恩委员长为此亲自谋划、亲自部署，包括前期沟通协调和具体接待细节。

亲密的同志，真诚的朋友。两国友谊深深根植于人民心中。

从机场到住地，绵延27公里，25万多名各界朝鲜民众夹道欢迎。21辆礼兵摩托车护卫，街道草坪边，楼房阳台上，站满热情的民众。一面面鲜艳的国旗，一簇簇五彩的花束，随着“朝中友谊”的欢呼声浪此起彼伏。

从平壤街头到活动场所，中朝双语书写的红色条幅格外醒目：“热烈欢迎中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席习近平同志！”“鲜血凝成的朝中两国人民之间牢不可破的友谊团结万岁！”

有一个环节体现用心之处——

习近平总书记和金正恩委员长专门在平壤黎明大街路口换乘敞篷车，站在缓慢行驶的敞篷车上，向簇拥在道路两旁的朝鲜民众挥手致意，欢呼声响彻平壤天空。汽车行至锦绣山太阳宫广场时，身着民族盛装的人群载歌载舞。习近平总书记走下车，同朝鲜党政领导干部和平壤市民代表一一握手。

有一个安排表达特殊情谊——

璀璨的烟火照亮奔涌的江水，欢快的喷泉变换不同的色彩。20日晚，大同江绫罗岛上的“五一”体育场流光溢彩。15万名观众，数万名演员，体操、声乐、舞蹈、杂技等多种表演形式……一场精心创作的大型团体操和艺术演出，成为“朝中友谊万古长青”的新佳话。

这是朝鲜三大乐团国立交响乐团、功勋合唱团、三池渊管弦乐团首次联袂演出。《长江之歌》《没有共产党就没有新中国》《歌唱祖国》《十五的月亮》《在希望的田野上》《祝你平安》……熟悉的旋律令人心潮澎湃。其中一曲《不知该怎么称呼你》，讲述的正是习近平总书记走访湖南省花垣县十八洞村的故事。匠心独具的编排，传递的是热情，表达的是敬重。

“为安排好我的访问，委员长同志既用心，也用情。”访问期间，习近平总书记向金正恩委员长表达谢意。

金正恩委员长认为习近平总书记访问朝鲜，是对朝鲜党、政府和人民的巨大鼓舞和政治支持，在朝中关系史上具有重大历史意义。

高层交往，在中朝关系中历来发挥着最重要的引领和推动作用。

北京钓鱼台国宾馆共品香茗，大连棒棰岛宾馆海边散步……过去一年多来，习近平总书记和金正恩委员长4次会晤，结下了深厚友谊，掀开了中朝关系崭新篇章。

“我这次访问朝鲜，就是为巩固中朝传统友谊、开辟中朝关系美好未来而来，为支持金正恩委员长领导的社会主义事业、实施新战略路线而来，为推动半岛问题政治解决进程、实现地区长治久安和发展繁荣而来。”

站在新起点，中朝最高领导人再次握手，明确了两国关系在新时期的发展方向。

宝贵的财富：传统友谊历久弥坚

21日中午，锦绣山迎宾馆，阳光灿烂，绿草茵茵。习近平总书记和金正恩委员长一道在庭院散步交谈。

在随后的会见中，两国领导人就双方关心的问题进行了深入讨论。习近平总书记强调，访问实现了中朝两党两国最高领导人在建交70周年这样的重要年份进行历史性互访，也实现了短短15个月内两党两国最高领导人第五次会晤，这些都是中朝传统友谊生命力的生动体现。

每次会面，习近平总书记都会提及中朝传统友好。

犹记得一棵树的故事：2018年6月金正恩委员长访华，习近平总书记特别邀请他看一看金日成主席当年在钓鱼台国宾馆种下的一棵松柏。金正恩委员长感慨地说：朝中友谊就像这棵大树，扎根土壤、四季常青。

这一次平壤之行，习近平总书记对中朝友好态度鲜明而坚定。

在平壤木兰馆举行的欢迎宴会上，习近平总书记讲了一句话：“双方老一辈领导人亲手缔造了中朝传统友谊，为我们留下了共同宝贵财富。尽管沧海桑田、风云变幻，中朝友谊历久弥坚。”

“历久弥坚金不换”。回顾中朝关系70年历程，习近平总书记总结了4条经验：

——坚持共产党领导的社会主义国家是中朝关系的本质属性；

——共同的理想信念和奋斗目标是中朝关系的前进动力；

——最高领导人的友谊传承和战略引领是中朝关系的最大优势；

——地缘相亲和文缘相通是中朝关系的牢固纽带。

金正恩委员长回应说：“我完全同意总书记同志对朝中关系的精辟分析和展望规划。世代传承朝中友谊是朝鲜党和政府坚定不移的立场。”

回望历史，不忘初心；展望未来，携手前行。

21日上午，习近平总书记专门安排时间，参谒中朝友谊塔，深切缅怀志愿军英烈，勉励后人牢记并传承中朝传统友谊。

塔内纪念厅中央，一块重1吨的大理石基座里保存着10本志愿军烈士名册。习近平总书记仔细翻阅名册，认真听取讲解。入朝作战、并肩作战、战后重建，三幅彩色史诗壁画唤起中朝两国人民共同奋战的难忘记忆。

黄继光、邱少云、杨根思、罗盛教……习近平总书记提起一个个英雄的名字，向金正恩委员长讲述他们的光辉事迹。

如今，中朝建交已进入第七十个年头。70年风雨兼程，70年砥砺前行。不论是在共同反对外来侵略、争取国家独立和民族解放的斗争中，还是开展社会主义革命和建设事业中，中朝两国人民都彼此信赖，相互支持，相互帮助。

这次访问，习近平总书记和金正恩委员长一致同意，在新的历史起点上，共同开创两党两国关系的美好未来。

中国特色社会主义进入新时代，朝鲜社会主义发展进入新的历史时期。

这次访朝，习近平总书记再次表达对朝鲜实施新战略路线的支持：“我们坚信，在以金正恩委员长为首的朝鲜劳动党带领下，朝鲜社会主义事业必将不断取得新的更大成就。”

坚定的决心：维护地区和平稳定

“我们要从战略高度和长远角度来准确把握形势走向，切实维护半岛和平稳定。”

20日下午，锦绣山迎宾馆1号楼会谈厅。习近平总书记同金正恩委员长进行了长达100分钟的会谈，就半岛问题进行了沟通。

战略沟通，是中朝交往的传统法宝。过去一年多来，习近平总书记和金正恩委员长一直就半岛形势保持着密切联系。

去年以来，在有关各方共同努力下，半岛问题重回对话协商解决的正确轨道，半岛形势朝着和平稳定的方向发展。但是，朝美领导人河内会晤后，半岛问题解决进程出现新情况，不确定因素有所上升。

半岛和平稳定的守护者，对话和谈的推动者，长治久安的贡献者——在推进半岛问题政治解决进程中，中国发挥着重要作用。习近平总书记曾用4个“支持”表达立场：“支持朝方继续坚持半岛无核化方向”“支持北南持续改善关系”“支持朝美举行首脑会晤并取得成果”“支持有关方通过对话解决各自合理关切”。

访问朝鲜期间，习近平总书记着眼形势发展，再次强调：

“我们一致认为，政治解决半岛问题是人心所向、大势所趋，要继续高举和平对话旗帜，为实现地区乃至世界和平、稳定、繁荣作出新的更大贡献。”

“中方支持推进半岛问题政治解决进程，为解决问题积累和创造条件。”

“中方愿为朝方解决自身合理安全和发展关切提供力所能及的帮助，愿同朝方及有关各方加强协调和配合，为实现半岛无核化和地区长治久安发挥积极建设性作用。”

金正恩委员长说：“朝方高度评价中方在半岛问题解决过程中发挥的重要作用，愿继续同中方加强沟通和协调，努力推动半岛问题政治解决取得新进展，维护半岛和平稳定。”

此刻，鸭绿江两岸，草木繁茂，满目苍翠。

（新华社北京6月22日电 记者郝薇薇、李忠发）

《 人民日报 》（ 2019年06月23日 01 版）

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