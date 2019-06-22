原标题：【中国那些事儿】中企霸榜最受欢迎雇主榜单 港媒：两代毕业生职业选择折射中国发展

《南华早报》报道截图

中国日报网6月21日电 又到一年毕业季，毕业生的就业选择往往折射出鲜明的时代背景特色。随着中国经济飞速发展和日新月异的科技创新，中国企业的“创业精神”以及有创造性和活力的工作环境的吸引力与日俱增，越来越多的中国顶尖人才现在希望为国内冉冉升起的科技明星企业工作。

据香港英文《南华早报》6月21日报道，上世纪90年代，莫莉·刘（Molly Liu）离开家乡北京前往美国攻读硕士学位。

毕业后，她努力争取到一家美国咨询公司的初级职位，一段时间后，她被派回中国帮助扩展公司在华业务。那时，在中国这块充满机遇的土地上，这家美国公司为莫莉提供了一条事业坦途。

然而，时代改变了。

莫莉唯一的儿子张奔（Ben Zhang）获得美国卡内基梅隆大学计算机硕士学位后，拒绝了美国波音公司一份普通人梦寐以求的工作机会，2018年，张奔决定回到北京。

张奔现在小米公司担任产品经理，他相信，这家由初创企业发展而来的高科技公司，能够为其提供他母亲当年从美国公司获得的同样的机会。

这个关于两代中国学生职业选择的家庭故事反映了一个更广泛的趋势。

曾几何时，美国企业可以从美国大学中挑选顶尖的中国人才，承诺高薪、慷慨的福利，以及在世界领先机构工作的机会。

如今，中国的高科技企业成为许多中国学生心目中的最佳雇主。

在美国接受教育的中国学生开始在中国寻找更多工作机会。图片来源：《南华早报》报道截图

“我找工作不是为了钱。我的父母也不指望我养活他们，”28岁的张奔说。他在小米的团队正在开发从电视、灯具到智能锁在内的各种物联网产品。

“我最关心的是个人的进步和获得公司所能提供的最佳资源。”

“在波音，我可能每两到三年能才开发出一款新产品。但在小米，每三个月，我们就推出一款新产品，”他补充道。“在中国，你可以把很多产品融入到人们的日常生活，比如用声音控制电视或空调——这在美国只能靠想象。”

张奔并非个例。

招聘企业领英（LinkedIn)）4月份的一项调查显示，越来越多的中国求职者认同张奔的观点。

领英发布了一份中国最受欢迎的25家雇主名单，其中约60%是中国本土企业，中国高科技企业在前五名中占据了四席，电子商务巨头阿里巴巴、搜索巨头百度和经营热门短视频网站TikTok的字节跳动排名靠前。特斯拉排名落后于中国竞争对手蔚来（Nio）汽车。亚马逊是榜单上另外一一家外国公司，排名第八。

智联招聘执行副总裁李强称，中国高科技企业在求职者中的地位不断上升，是“一个新时代的开端”。“如今，无论是薪酬待遇还是参与国际业务的机会，跨国公司能开的条件，国内公司都可以提供。”

“求职者并不特别看重国内公司或跨国公司。他们追求的是优秀的公司，而现在中国大多数优秀的公司正好都是国内的科技公司。”

华为获评2019中国学生心目中最具吸引力雇主。图片来源：优兴咨询官网

全球雇主品牌咨询公司优兴咨询(Universum)20日在上海发布了2019全球人才调研中国区数据。根据其对中国110所重点高校超过5万名学生的调查，中国本土IT及互联网企业在各科学生中都备受欢迎，这些企业最吸引人才的是其“创业精神以及有创造力和活力的工作环境”。

优兴咨询亚太区副总裁吴岗表示，中国求职者最关注的一个因素是，一份工作能否成为“未来职业生涯的一个良好参照点”。如今，越来越多的中国民营企业获得了全球品牌认可。

中国电信巨头华为在优兴咨询的排名中名列榜首。苹果和西门子是今年中国工程系学生理想雇主前十名中仅有的两家西方公司，而2017年前十名中有四家外国公司。

对求职者来说，中国在世界上日益增长的影响力是一个有吸引力的因素。

“每个工程师都希望看到他们所研发的技术有一天能改变世界，”中国短视频平台快手科技多媒体内容理解部负责人李岩说。“过去，中国企业处于全球价值链的底部，现在正在往上攀升，这为人才创造更多改变世界的产品提供了机会。”

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