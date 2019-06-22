印度北部巴士超载坠落峡谷 致44死28伤

人民网讯 据法新社报道，印度官员21日表示，北部多山的喜马偕尔省（Himachal Pradesh）前一天有一辆巴士坠落峡谷，造成至少44死。另有28人受伤，正在接受治疗，其中许多人伤势危急。

报道说，这辆超载的私人巴士偏离道路，坠毁于印度北部喜马拉雅山区库尔卢县（Kullu）150米深的峡谷。库尔卢县警察局长安尼何特立（Shalini Agnihotri）告诉法新社，伤重者被送往离事发地最近的医院，在那里接受治疗时死亡。她说，许多受害者为女性和孩童，他们正好结束工作和下课，在返家路上。

警方称，这辆巴士当时载着超过70名乘客，当中许多人坐在车顶，巴士在大转弯处失控，摔下山谷后，停在河流边缘。现场照片显示，扭曲的彩色巴士残骸躺在岩石满布的河边。

警方表示，已经展开调查行动，以判断造成事故原因。（老任）

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