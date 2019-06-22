日本遭遇破纪录暴雨突袭 水淹成田市 航班受阻

人民网讯 据联合早报网报道，受到不稳定的气流影响，日本广泛地区降下大雨。其中东京附近的千叶县成田市周五（21日）下午2时左右突然降下破纪录的暴雨，一小时雨量多达110毫米，街道、停车场和商铺淹没在水里。有目击者称，最严重时水深及膝。马路变成泽国，多辆汽车半途熄火。
据报道，JR东日本以及京成电铁的多条路线，都一度因暴雨停驶或慢驶。旅客出入日本的主要大门东京成田机场亦受影响，下午4时为止共有12班由美国夏威夷或芝加哥飞抵的客机，需要转飞东京羽田机场或名古屋中部机场。由于恐防晚上发生山泥倾泻和洪水氾滥，千叶县政府已对部分低洼地区的居民发出避难警告。（老任）
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】