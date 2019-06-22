日本遭遇破纪录暴雨突袭 水淹成田市 航班受阻

人民网讯 据联合早报网报道，受到不稳定的气流影响，日本广泛地区降下大雨。其中东京附近的千叶县成田市周五（21日）下午2时左右突然降下破纪录的暴雨，一小时雨量多达110毫米，街道、停车场和商铺淹没在水里。有目击者称，最严重时水深及膝。马路变成泽国，多辆汽车半途熄火。

据报道，JR东日本以及京成电铁的多条路线，都一度因暴雨停驶或慢驶。旅客出入日本的主要大门东京成田机场亦受影响，下午4时为止共有12班由美国夏威夷或芝加哥飞抵的客机，需要转飞东京羽田机场或名古屋中部机场。由于恐防晚上发生山泥倾泻和洪水氾滥，千叶县政府已对部分低洼地区的居民发出避难警告。（老任）

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