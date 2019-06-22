中信银行伦敦分行正式开业

当地时间6月21日，中信银行伦敦分行开业仪式在英国伦敦举行，来自中英两国政府、英国监管当局、金融同业、中英企业及专业机构代表约300人出席。中信银行董事长李庆萍、中国驻英国大使刘晓明、英中贸易协会继任主席谢拉德·考珀—科尔斯爵士及英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里出席开业仪式，并为中信银行伦敦分行揭牌。

中信银行董事长李庆萍在致辞中表示，伦敦作为全球金融中心、欧洲最大的离岸人民币中心、全球最活跃的金融交易活动中心，为中资银行发展营造了更加完善的生态系统。随着伦敦分行的开业，中信银行将进一步融入全球市场，有力提升中信银行跨境综合服务能力，更好地为中资企业、当地企业和跨国公司提供一揽子综合金融服务方案，为深化中英经贸合作贡献力量。

中国驻英国大使刘晓明对中信银行伦敦分行开业表示祝贺，并称赞这是中资银行探索全球市场的重要里程碑，反映出了中国积极融入国际金融市场的决心，同时也是中英两国金融密切合作的又一重要成果。

刘大使表示，中信银行伦敦分行的揭牌是中资机构对中英金融合作广阔前景投下的又一张“信任票”，是中国继续深化改革开放的证明。他说：“中信银行伦敦分行的开业，证明尽管全球现在存在着贸易保护主义和单边主义的挑战，但中国不仅不会关上大门，反而会向世界更加开放。“

英中贸易协会继任主席谢拉德·考珀—科尔斯爵士说道，“50年前，在伦敦南部的一所寄宿学校，一位智慧的老师告诉我，在我的有生之年，我们将能够看到中国恢复她在世界上的地位”。

“这已经发生、正在发生、并将继续发生。中国勤奋、智慧、并付出了非凡的努力，我们希望英国能与中国一同踏上这段伟大的旅程。”

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里说：“英国政府看到，全球30％的增长来自中国。我们想要寻求增长，机会源于中国， 特别是‘一带一路’倡议。世界各地将会开放越来越多的金融中心，如果伦敦意识到这个机会，我们应该以中英在伦敦的合作为基础，在伦敦以外建立金融中心。我们致力于金融和融资，这有可能在五年内成为中英合作的主要组成部分。”

此次伦敦分行正式开业对中信银行的国际化发展具有重要里程碑意义，将助力中信银行在跨境综合融资、跨境投行及金融市场等领域提升服务能力和市场影响力。伦敦分行将积极融入当地市场，进一步支持中国企业“走出去”，为中英两国企业客户提供境内外一体化全方位综合金融服务，在资本市场互联互通、人民币国际化、贸易投资等领域搭建金融合作桥梁。伦敦分行还将依托伦敦国际金融中心得天独厚的条件，加快建设成为“中信银行在欧洲、中东和非洲地区的跨境业务中心”“海外资金交易中心”“国际化人才培育中心”“中信集团海外区域业务协同中心”。

近年来，随着“一带一路”倡议的实施、人民币国际化进程的推进，中信银行国际化布局不断完善。目前，中信银行全资子行——中信银行（国际）在香港、澳门、纽约、洛杉矶和新加坡等地拥有30余家分行。2016年11月，中信银行悉尼代表处正式开业。2018年4月，中信银行入股哈萨克斯坦阿尔金银行。2018年末，阿尔金银行客户贷款规模已突破1500亿坚戈（约4亿美元），增幅30%，成为全哈商业银行中国际评级最高银行。

随着自身不断发展，中信银行的全球影响力日益提升。截至2018年末，中信银行总资产近9000亿美元（6.2万亿元人民币），对公客户60多万，零售客户8800多万，在“全球银行品牌500强排行榜”中排名第24位、“世界1000家银行”中一级资本排名第27位，2017年被英国《银行家》杂志评选为“中国最佳银行”。未来,中信银行将借助中信集团协同优势，境内外联动，推动中英企业合作交流，努力建设成为“有担当、有温度、有特色、有尊严”的最佳综合金融服务企业。

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