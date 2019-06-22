印度反击美国：我不是软柿子（环球热点）

自6月16日起，印度政府对包括杏仁、核桃在内的29种美国商品征收额外关税。图为印度一家坚果店。

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6月16日起，印度对29种美国商品征收报复性关税，以回击美国终止印度普惠制贸易地位的决定。美印持续一年有余的经贸摩擦渐露升级势头。

反击正式开始

近日，在多次延期之后，印度政府最终决定自6月16日起对包括杏仁、核桃、豆类和铁板轧制产品在内的29种美国商品征收额外关税，加征后的税率最高达120%。这一举动被外界视作是对美国终止印度普惠制贸易地位的回击。

6月5日，美国政府终止印度普惠制贸易地位的决定正式生效。受此影响，价值约56亿美元的2900余种印度输美商品无法再享受美方此前提供的关税减免优惠。分析认为，这是美国总统特朗普上台以来对印度采取的最严厉惩罚。

对于这一回击，《华尔街日报》引述印度官员的话称，“这不是报复，我们已经等了一年，现在决定前进。”

去年3月，美国政府宣布对进口钢铝产品加征关税，印度是受害者之一。作为回应，印度政府自去年6月就制定了包括29种美国商品在内的加税名单，但随后多次推迟加征关税日期，以期与美国达成协议。

5月底，美国政府公布终止印度普惠制贸易地位的具体时间表时，印度商工部称将坚守自己的国家利益，但整体措辞缓和。当时分析普遍认为，印度不太可能对美方举措进行还击。

而今看来，面对美国的步步紧逼，印度最终选择了比外界预期更为强硬的姿态。

据印度《经济时报》报道，印度的反击或将不只是加征关税。印度政府还确定了151种可取代美国对华出口的商品，包括柴油发动机、X射线管、铜矿石、花岗岩、化学品等。报道称，这些商品因中国对美国的反制关税而具有价格优势。

较量底气何在

“目前来看，印度还是秉持小心谨慎的态度，加征关税总额有限。”北京大学国际关系学院副教授韩华在接受本报记者采访时分析称，当前印度的反击力度不是很大，更多是一种表态。

相比之前对美国加征钢铝关税的隐忍不发，印度此番态度转变有因可循。

“印度选择反击不难理解。”中国人民大学国家发展与战略研究院研究员李巍向本报记者分析称，一方面，中国对于美国挑起的经贸摩擦态度强硬、不卑不亢，这在某种程度上鼓励了印度；另一方面，印度总体上对美国市场依赖度不高，这使其有了更足的底气。

在印度国内一些网站上，有网友“喊话”美国政府：“印度不需要美国，美国更需要印度。”还有网友则认为，因为有与中国以及世界其他国家贸易合作的自由，印度不怕美国加征关税。

不少分析指出，印度在与美国本轮“较量”中的底气还来自不断扩大、需求巨大的中国市场。中印贸易发展空间广阔，加强对华合作可以帮助印度缓解美国对其加征关税的压力。

此外，有印度媒体认为，印度宣布对美征收报复性关税的时间节点值得玩味。6月底，印度总理莫迪将和美国总统特朗普在G20大阪峰会上举行会晤。美国国务卿蓬佩奥将于6月25日至26日访问印度，意在“强化美印关系”。印度政府在此之前出台反击措施，或许是一种“以进促谈”的策略，以此争取与美国讨价还价的更多筹码。

“5月底，莫迪赢得连任，印度新政府刚刚组建完成。对美采取反击措施也是印度国内政治在外交政策上的一种反映，展现新政府经贸团队的新想法。”韩华说。

伙伴信任受损

美印在经贸领域的较劲还在持续。路透社日前爆料称，美国打算祭出一记新的“杀招”，直指印度IT行业——限制该国H—1B签证申请者在总数的10%到15%。据悉，此前每年获批的70%申请者来自印度。

不久之前，印度政府出台法律，要求美国Visa等外企将其用户支付数据储存在印度境内。报道称，正是这一很多国家都在推进的“数据本地化”政策激怒了美国政府，以此为由“报复”印度，意图通过严格的签证管控限制印度科技人才赴美工作，给印度经济发展造成打击。

俄罗斯《星火》周刊网站刊文称，印度正在成为美国贸易施压的新路线。如今，美国的一系列新要求已经公布。根本来说，就是彻底推翻两国关系的整个架构，让它只对美国有利。

与此同时，美国并未放松对印度在安全领域的拉拢。近日，美国国务院政治军事局发布“美国与印度的安全合作”情况简报，指出印度在美国“印太战略”中扮演重要角色。美国将进一步推动美印军火贸易和更大范围的安全合作。

一边在战略层面笼络印度，推行所谓“印太战略”，一边又在贸易上彰显“美国优先”，保证本国利益。美国的算盘打得精明，但印度也没被蒙在鼓里。如英国《金融时报》所言，当前美印贸易争端将让不断深化的美印安全关系蒙上阴影。

“在美国军方致力推动的‘印太战略’中，印度是一个非常重要的环节。目前‘印太战略’缺乏经济基础，而美国又在经济上打击印度，这将给‘印太战略’带来直接影响。”李巍说。

韩华也认为，美印在安全领域进一步合作的大方向不会改变。“但经贸摩擦会让印度犹豫，是否还要跟特朗普政府领导下的美国走得更近。”

伙伴之间最重要的是信任。美国对印度的钢铝制品增加关税、取消印度贸易普惠制待遇等一系列举动都表明美国并非一个可靠的经贸伙伴。另有美国对加拿大、墨西哥、日本等国的贸易“大棒”在前，印度不得不仔细掂量：这样一个自私的伙伴是否值得深交？

(责编：白宇、岳弘彬)