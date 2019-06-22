希望中美平等谈判的大门不要关闭

据新华社北京6月21日电 （记者马卓言）针对美方固守单边主义并打压中国相关企业的行为，21日参加中共中央对外联络部活动的外方人士在接受采访时表示，美方频频退出多边机制、通过关税施压等行为不会为其带来任何利益，呼吁中美平等对话协商的大门永远不要关闭。
莫桑比克驻华大使古斯塔瓦对中美持续的贸易摩擦表示担忧。她说，像中美这样在全球占有很大贸易份额的国家，摩擦带来的必然是一系列的连锁反应，“对发展中国家相对脆弱的国民经济和对外贸易造成负面影响。”
“多边机制使各个国家团结在一起，在平等互利的原则基础上解决各国共同面临的问题。在这个问题上我们支持中国的立场，也希望美方停止‘退群’行为，为世界和平发展做出积极贡献。”古斯塔瓦说。
中国西班牙贸易协会主席卡洛斯·维莱斯认为，在美方挑起的这一场贸易战中，世界是站在中国这一边的，“因为中国的发展代表着未来的方向。”
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】