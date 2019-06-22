希望中美平等谈判的大门不要关闭

据新华社北京6月21日电 （记者马卓言）针对美方固守单边主义并打压中国相关企业的行为，21日参加中共中央对外联络部活动的外方人士在接受采访时表示，美方频频退出多边机制、通过关税施压等行为不会为其带来任何利益，呼吁中美平等对话协商的大门永远不要关闭。

莫桑比克驻华大使古斯塔瓦对中美持续的贸易摩擦表示担忧。她说，像中美这样在全球占有很大贸易份额的国家，摩擦带来的必然是一系列的连锁反应，“对发展中国家相对脆弱的国民经济和对外贸易造成负面影响。”

“多边机制使各个国家团结在一起，在平等互利的原则基础上解决各国共同面临的问题。在这个问题上我们支持中国的立场，也希望美方停止‘退群’行为，为世界和平发展做出积极贡献。”古斯塔瓦说。

中国西班牙贸易协会主席卡洛斯·维莱斯认为，在美方挑起的这一场贸易战中，世界是站在中国这一边的，“因为中国的发展代表着未来的方向。”

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