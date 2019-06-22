共同擘画中朝关系美好未来（望海楼）

今年是中朝建交70周年，在两党两国关系发展史上具有承前启后、继往开来的重要意义。6月20日至21日，中共中央总书记、国家主席习近平对朝鲜进行国事访问。正如习近平同金正恩会谈时所指出的：“我这次是为巩固传承中朝友谊而来，为推动朝鲜半岛问题政治解决进程而来。相信以这次访问为契机，我们一定会共同擘画中朝关系美好未来，共同开启中朝友谊崭新篇章。”

中朝友谊历久弥坚。习近平强调，回顾中朝关系历程，可以深刻认识到：坚持共产党领导的社会主义国家是中朝关系的本质属性；共同的理想信念和奋斗目标是中朝关系的前进动力；最高领导人的友谊传承和战略引领是中朝关系的最大优势；地缘相亲和文缘相通是中朝关系的牢固纽带。当前，中朝关系已经进入新的历史时期。中国党和政府高度重视中朝友好合作关系，维护好、巩固好、发展好中朝关系，始终是中国党和政府坚定不移的方针。《劳动新闻》《民主朝鲜》等朝鲜主流媒体6月20日均在头版头条刊发文章表示，热烈欢迎中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平访问朝鲜，并对此次访问在两国友好关系史上的重要意义予以高度评价。相关社论表示，朝中友谊是两国人民共同的宝贵财富，强化和发展朝中友谊完全符合两国人民共同利益。

中朝关系在新的历史时期焕发出新的活力。密切高层交往，巩固政治互信；加强战略沟通，为两国发展营造良好环境；拓展务实合作，为两国人民带来更大福祉。两国将深化治国理政经验交流互鉴，加强双方经济民生领域干部培训和人员往来，朝方愿多学习中国经验做法；双方深化友好交流，为中朝友谊巩固发展打牢根基。两国将落实建交70周年纪念活动方案，开展教育、卫生、体育、媒体、青年、地方等领域交流合作。

推动半岛问题政治解决进程取得新进展。过去一年，半岛问题重现对话解决的光明前景，赢得了国际社会认同和期待。国际社会普遍希望朝美谈下去并谈出成果。各方要从战略高度和长远角度来准确把握形势走向，切实维护半岛和平稳定。习近平总书记在访问中表示，中方支持推进半岛问题政治解决进程，为解决问题积累和创造条件。中方愿为朝方解决自身合理安全和发展关切提供力所能及的帮助，愿同朝方及有关各方加强协调和配合，为实现半岛无核化和地区长治久安发挥积极建设性作用。金正恩委员长表示，朝方高度评价中方在半岛问题解决过程中发挥的重要作用，愿继续同中方加强沟通和协调，努力推动半岛问题政治解决取得新进展，维护半岛和平与稳定。这预示着半岛问题解决将迎来新契机。

在新的历史起点上，中朝双方不忘初心、携手前进，将共同开创两党两国关系的美好未来，也向外界展示了中朝双方推进半岛问题政治解决进程、实现地区长治久安的坚定意志。

（作者为中国国际问题研究院亚太研究所研究员）

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