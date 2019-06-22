“这是我父亲58年前辛苦打拼创办的企业，我和家人多年来一直努力付出，才让公司成为今天的样子。父亲上周刚去世，但我必须赶来参加今天的听证会，我们面临生死攸关的难题。”SNP公司总裁帕特丽夏·菲利普斯难掩悲伤，说这番话时已近哭泣。

SNP公司总部位于美国北卡罗来纳州，专门生产海藻酸盐产品，中国厂家是其最主要的原材料供应商。美国政府若执意加征关税，将给这家企业带来巨大打击。这已是SNP公司第二次参加美国贸易代表办公室就加征关税计划举行的听证会。现场陈述一结束，菲利普斯就匆匆离开，赶往父亲的葬礼。

6月20日，美国贸易代表办公室就拟议中的对价值约3000亿美元中国输美商品加征关税举行的公开听证会进入第四天。来自纺织、化工、医疗、服装、眼镜、珠宝、运动产品等不同行业的代表，用大量事实和数据向现场官员阐述加征关税计划的不合理性以及中国供应链的不可替代性。

“我考察过中国以外的14个国家，但没有一个能满足我们的生产需求。”杰克琳·班纳特是马萨诸塞州一家高档女式内衣设计开发公司的创始人兼总裁。当天，她带着一些精致的内衣产品来到现场，每件成品都由30至45片布料手工缝制，对生产工艺要求很高。班纳特向现场官员详细讲述了自己尝试在中国以外国家开展生产的失败经历——“一些地方的工人已经不愿从事手工缝纫、手工串珠等繁琐的技术活；一些地方的工人生产的产品质量不行；还有一些地方的工厂愿意接单，但交货不及时”。

瑞恩·麦克法兰是Strider运动产品公司的创始人兼总裁，来自一个赛车运动世家。为了使自己两岁的儿子能骑上合适的自行车，他动手改造出一辆平衡车，并由此创立了Strider品牌，其产品已在全球销售了250多万辆。麦克法兰成功创业的故事背后，离不开同宁波一家制造企业的合作，但如今，美国政府拟议中的加征关税计划给他出了一个大难题。出于对公司前景的担忧，Strider在美国国内的扩张和员工招聘计划目前都已被搁置。

AFX头盔北美公司总裁道格·希尔从密歇根州驱车1000多公里来参加听证会。他向记者展示公司生产的摩托车头盔，“我们使用的是广州合作厂商的专利技术，其高科技材料不仅能使头盔更轻，还能增强保护性能”。

希尔说，如果加征关税施行，其产品价格可能从80美元涨到120美元，消费者或许会被迫延长头盔更换周期或购买更廉价的产品。他还悲观地预测，25%的额外关税将让公司的销量下滑50%以上。

（本报华盛顿6月21日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月22日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)