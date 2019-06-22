灌溉系统改造工程惠及2万多人

从吉尔吉斯斯坦首都比什凯克向东南方向驱车约200公里，便可抵达阿克奥隆村。在似火的骄阳下，几十位头戴黄色安全帽的工人在机器的轰鸣声中辛勤忙碌着，他们参与的是中国援助吉尔吉斯斯坦灌溉系统改造工程项目。该项目由中国中铁五局承建，于去年5月正式开工，主要包括引水枢纽、部分干渠、农田灌溉网络和附属设施的新建、维修及改扩建。

吉尔吉斯斯坦是传统农业国，农业发展非常依赖灌溉。但在阿克奥隆村附近，水渠年久失修，水源无法到达沿线村庄，不仅严重影响了居民生活用水，还导致大量农田荒芜，无法耕种。吉尔吉斯斯坦政府非常重视灌溉系统改造工程，吉总统热恩别科夫专门出席了在阿克奥隆村举行的项目开工仪式，并表示：“感谢中国政府的帮助。希望项目尽快建成使用，为当地人民带来福祉。”

据中铁五局吉尔吉斯斯坦水利灌溉项目负责人张亮介绍，这是中国政府在吉尔吉斯斯坦农业领域援建的第一个项目，分为3个灌区，总长度约87公里，1号灌区位于巴特肯州巴特肯区，2号、3号灌区分别位于伊塞克湖州伊塞克湖区和通伊区。“项目完工后，预计将为吉尔吉斯斯坦增加约2310公顷灌溉面积，惠及2万余人。”

“灌溉系统改造工程让我们的生活有了新希望。”阿克奥隆村村长玛伊拉姆古丽·基德拉里耶娃高兴地说，她几乎每天都会来工地看看，有时还会带着村民给工人们送上水果和凉茶。该项目施工期间为当地创造了约500个就业岗位，“项目建成后，将促进我们村和周边区域农业和畜牧业的发展，提高村民们的收入和生活水平。我们的幸福生活不再遥远！”

阿克奥隆村村民钦德普家里原来种着十几亩樱桃，后来土地因缺水杂草丛生，生活一度艰难。钦德普说，自己如今在灌溉系统改造项目干活，有了收入不说，还能接受中国企业的技能培训，大家都成了干活的好手。“项目完工后，我可以在其他工程项目找到一份好工作，把家里的樱桃园交给妻子打理，我们的日子会越过越有盼头。”

中国华东勘测设计研究院项目副经理孙玉彦表示，项目采取机械化作业、滑模机一体成型法的新工艺进行施工，极大提高了工作效率。目前各项工作进展十分顺利，有望提前完工。预计今年2号灌区能够建成投入使用，3号灌区主干渠将全线贯通。

吉尔吉斯斯坦农业、食品工业和土壤改良部水利和土壤改良局副局长伊斯坎德尔·焦尔多沙利耶夫表示，该项目对吉尔吉斯斯坦非常重要，中国企业把标准和技术带给我们，将在改善吉尔吉斯斯坦农业基础设施、提高农业生产力和农民收入方面发挥重要作用。“感谢中国朋友们的帮助，希望‘一带一路’建设为我们带来更多机遇。”

（本报比什凯克电）

《 人民日报 》（ 2019年06月22日 03 版）

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