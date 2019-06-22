只有平等对话才能实现互利共赢（国际论坛）

对价值约3000亿美元的中国输美商品加征关税，究竟对美国民众意味着什么？面对这个问题，美国很多企业家和消费者的心会止不住往下沉。手机、笔记本电脑、服装、鞋类、玩具、游戏设备……这些看得见、摸得着的消费品如若统统涨价，美国民众的日子可就真变样了。

自6月17日起，美国贸易代表办公室围绕加征关税公开举行为期7天的听证会，看上去好像很想听听民意。

美国挑起对华贸易争端以来，类似主题的听证会已进行过多次。尽管此前每一次听证会上各行各业代表的发言中，以及每一次听证前收集的书面意见中，表达反对加征关税的声音都呈压倒之势，担忧抬高物价、冲击就业、破坏企业生产供应链的心绪已经弥漫到美国社会各个角落，但是，加征关税的风向迄今好像还没有变化。目前，已有2500亿美元中国输美商品被加征了高达25%的关税。

这一轮听证会，美国贸易代表办公室收到了2000多条书面意见，现场面对300多企业和行业代表。一些研究机构同步拿出了分析数据，比如美国世界贸易咨询公司在听证会举行首日向美国消费技术协会提交报告，指出由于美国约3/4的手机、超过九成的笔记本电脑和平板电脑从中国进口，如果对价值约3000亿美元中国输美商品加征关税，将导致美国消费者额外支出 81亿多美元购买手机，额外支出约82亿美元购买笔记本电脑和平板电脑。

听证会上，面对美国贸易官员一再追问“能不能找到替代供应商”“为什么不回到美国生产”，美国小企业主苦苦陈情，甚至愁得泪流满面；听证会外，美国大企业呼吁停止加征关税的信函纷纷发向美国政府。“我们强烈要求你们不再加征关税。”苹果公司致信美国贸易代表莱特希泽，表示该公司已经承诺在5年内为美国经济贡献3500亿美元产值，在美国创造200多万个就业岗位，但美国政府加征关税将导致其所有产品受到影响，冲击其全球竞争力，进而使苹果公司对美国经济所作贡献缩水。

遗憾的是，是否加征关税，美国人民真做不了主。莱特希泽日前在参议院金融委员会作证时，一句“至今没有听到比加征关税更好的办法”的表态，又让大家失望了。

挑起贸易争端时，美国一些人打着维护美国民生的旗号，可是他们究竟有没有关注过美国人民的利益呢？显然没有，美国人民因为消费品价格上涨而增加了开支负担，美国企业为全球供应链的骤然扭曲而无谓消耗成本。看来，美国一些人为了强撑所谓“产业竞争优势”的门面而挥舞关税大棒，是不考虑民意、不考虑国情的，更不会顾及国际经济秩序。他们只是想要“打赢”的名头，却迟迟理解不了他们根本没有能赢的道理。经济全球化深入发展，国际分工不是哪一个国家刻意设计出来的，而是市场规律使然，时代潮流使然。

利者，义之和也。解决国家之间的经贸问题，只能通过平等对话。可以肯定的是，如果美方强行违背民意选择继续打下去，中国将不得不奉陪到底，中国既能扛得住，也能耗得起。选择谈，就要有诚意，关键是要照顾彼此的合理关切，美方加征的关税必须全部取消。互利共赢是人心所向、大势所趋。

《 人民日报 》（ 2019年06月22日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)