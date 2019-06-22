中国通信技术助建“数字孟加拉”

近年来，孟加拉国政府高度重视信息通信技术发展，积极推动“数字孟加拉”战略同中国“数字丝绸之路”倡议对接。该国政府希望能在2021年实现“数字孟加拉”的愿景，通过信息通信技术基础设施建设和相关行业发展，带动孟加拉国社会经济增长。

“我们实现了基层网上办公”

孟加拉国达卡专区加济布尔县波瑞沙德乡地处孟加拉国中部。乡政府驻地只有几间简陋的办公室，门外杂草丛生。与之形成鲜明对比的是，屋外狭小的机房内，崭新的通信机上闪亮的信号灯与一排排外接电源线和网络接口为这里平添了几分现代化的气息。

乡长默罕默德·哈桑办公室隔壁的房间里，工作人员正通过电脑上报文件。“别看这个通信基站小，它的作用可太大了。”哈桑对本报记者说，没有通信基站前，乡里的所有公文和报表都要通过纸质文件派专人报送，自从有了通信基站，乡政府开始网上办公，当地人申请证件也方便许多。“以前乡里年轻人外出办签证，不算去县里往返时间，光交材料、走程序就得3天，现在都可以直接网上申请，不到一小时就能办好。中国技术帮我们实现了基层网上办公。”

此外，乡政府还通过网络接收上级政府下发的科学种植、避免虫害等各种学习材料，组织当地农民开展学习培训，增产增收效果显著。乡里越来越多的年轻人开始上网学习，当地人还能够通过网络进行远程医疗……

据悉，波瑞沙德乡通信基站项目只是华为公司承建的孟加拉国政府基础网络项目的一部分。“通信基站项目所用的光传输和路由交换解决方案都是世界上最先进的。”华为孟加拉国企业网交付主管叶祖淳说。

早在2008年，孟加拉国政府就意识到了信息技术的应用将带来巨大社会经济效益，并提出“数字孟加拉”战略。2010年开始，孟加拉国政府实施了三期政府基础网络建设。截至今年5月，孟加拉国国家数字联通项目骨干网络在中企帮助下基本建成，成为孟加拉国“数字孟加拉”战略与中国“数字丝绸之路”倡议对接的经典案例。

基础网络三期项目是对现有信息与通信技术基础网络的扩容和延伸，目的是提升该国市、县、乡三级行政区域的网络。该项目是“数字孟加拉”战略的基础设施载体，将直接带动孟通信、信息科技、政务及教育等领域的革新，促进孟经济社会发展。三期项目将高速网络延伸至2600多个乡，覆盖孟加拉国全国62％的地域和人口，将“信息高速公路”从首都铺至全国各地，惠及约1亿孟加拉国民众。近年来，孟加拉国信息通信技术行业一直保持20%—30%的年平均增长率，每年拉动GDP增长1%。孟加拉国数字经济已从2008年的2600万美元增至最新的10亿美元。

“与中国企业的合作非常愉快”

为适应孟加拉国政府数字化办公要求，华为给当地新建了一个国家数据中心，并对现有省、市信息中心进行升级和增配。

走进孟加拉国信息通信技术大楼，国家数据中心几乎独占一个楼层，除了一排排机柜，还有国家视频会议中心的后台。该中心质保主管伊斯拉姆视频连线了一个部委办公室，向本报记者展示了政府视频会议的便捷。“这里能监测所有视频会议情况，总理哈西娜每天都会与各部门进行视频会议，还可以与县长直接视频连线，极大提高了政务沟通效率。”伊斯拉姆向记者介绍说，国家数据中心对面就是华为帮助建设的政务云项目，旨在帮助孟加拉国政府及社会运行进入云和大数据时代。

孟加拉国邮政电讯和信息技术部辅秘兼邮政电讯司司长赛福尔·伊斯拉姆对本报记者说，推动“数字孟加拉”建设，最重要的是完善电子政务，加强数字联通，开发信息通信技术人力资源和促进信息技术产业发展等。赛福尔·伊斯拉姆表示，国家数据中心还开发了更多其他服务，如为移动互联网、软件应用公司等商业公司提供孵化平台。目前孟加拉国最大移动支付公司bKash等网络支付平台，以及手游公司、网络送餐公司等都是从这个数据中心孵化出来后投入商业化的。“与中国企业的合作非常愉快，他们从全局利益出发想问题、办事情，希望今后还能继续合作！”

2018年10月28日，中铁国际承建预算10亿美元的孟加拉国国家数字联通项目正式签约。中兴通讯股份有限公司与孟加拉国计算机委员会在2015年5月签署孟加拉国第四代国家数据中心项目合同，目前项目即将完工，合同总金额1.54亿美元。

“中国为‘数字孟加拉’建设作出重大贡献。”孟加拉国邮政电讯和信息技术部国务部长帕拉克对本报记者说，“中国提供融资和建设的孟加拉国政府基础网络项目直接带动孟加拉国通信、信息科技、政务、教育等领域的发展，并显著提高了其他经济领域的效率和生产力，实现了孟加拉国政府通过信息通信技术拉动经济增长的目标。中方的支持助我们快速跨越数字鸿沟。”

（本报达卡电）

《 人民日报 》（ 2019年06月22日 03 版）

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