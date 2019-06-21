欧洲阿丽亚娜火箭发射两颗通信卫星

新华社巴黎6月21日电 欧洲阿丽亚娜航天公司一枚阿丽亚娜5型运载火箭20日从法属圭亚那库鲁航天中心发射升空，成功将两颗通信卫星送入地球同步转移轨道。
阿丽亚娜公司发表公报说，当地时间20日傍晚，一枚阿丽亚娜5型火箭携带T-16和Eutelsat-7C两颗通信卫星发射升空。发射约半小时后，两颗卫星先后与火箭分离入轨。
据介绍，T-16卫星重约6.33吨，属美国电话电报公司旗下直播电视公司所有，由欧洲空中客车防务与航天公司负责建造，可向美国本土及波多黎各提供大功率广播服务，设计工作寿命15年。
Eutelsat-7C卫星重约3.4吨，由欧洲通信卫星公司所有并经营，美国马克萨尔科技公司负责建造，可为非洲、欧洲、中东等地提供大功率广播服务，设计工作寿命超过15年。
这是阿丽亚娜火箭今年第二次发射任务，也是该公司今年第5次发射任务。
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