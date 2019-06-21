中爱建交40周年招待会在都柏林举行

新华社都柏林6月21日电 中国驻爱尔兰大使馆20日晚在都柏林会议中心举办纪念中爱建交40周年招待会。爱尔兰司法与平等部长弗拉纳根等爱政府官员、各界友好人士、部分国家驻爱使节以及在爱华侨华人、留学生和中资企业代表等近400人出席招待会。

中国驻爱尔兰大使何向东在招待会上致辞说，中爱建交40年来，特别是中爱互惠战略伙伴关系建立7年来，两国各领域友好合作取得诸多重要成果。他表示，中方期待爱尔兰成为中欧交往与合作的窗口和桥梁。中方愿与爱方加强沟通与配合，为实现中爱关系更加美好的明天而不懈努力。

弗拉纳根在致辞中表示，爱中关系正处在建交以来的最好时期。爱方愿与中方共同努力，不断加深两国人民之间的友谊，推动互利合作取得更大发展。他说，为进一步便利中国公民访爱，爱方决定自2019年7月1日起为有良好海外旅行记录的中国公民颁发5年多次往返签证。

何向东和弗拉纳根等还共同为中爱联合发行的两枚建交40周年纪念封揭幕。招待会上，来宾们还观看了中爱交往图片展和两国艺术家的精彩演出。

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