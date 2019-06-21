印尼一打火机厂发生火灾造成30人死亡

人民网雅加达6月21日电（记者徐伟）据当地媒体报道，印度尼西亚北苏门答腊省民礼市一打火机厂21日发生火灾事故，当地警方证实，事故目前已经造成30人死亡。

有目击者告诉当地媒体，事发打火机厂当天发生了爆炸，随后现场燃起的大火对附近建筑造成不同程度损坏。报道指出，火灾发生后有数辆消防车参与灭火，但由于事发工厂位于狭窄街巷，使消防工作受阻。

民礼市警方表示，事故遇难者中包括3名陪伴母亲上班的儿童，警方已对火灾发生原因展开调查。

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