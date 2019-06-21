中国青年文学发展现状讲座交流活动在开罗举办

人民网开罗6月21日电（记者周輖）日前，应开罗中国文化中心邀请，中国作家协会委派由中国作协网络文学中心主任何弘，《当代》杂志副主编、鲁迅文学奖得主石一枫组成的作家团，在埃及举办了多场“中国青年作家和青年文学发展现状及在引领时代风尚中的作用”讲座交流活动。

17日，何弘在开罗中国文化中心以“中国青年作家创作及当代网络文学发展现状”为题做了主题讲座。他以20世纪70年代以来中国各个时期青年作家的代际特性为切入点，向埃及听众详尽介绍了不同时期中国青年作家群体的写作共性及其作品的精神向度。此外，他还对中国网络文学的发展历程进行了细致梳理，并从写作方式、阅读习惯、商业运作等角度分析了中国网络文学逐步实现大众化、流行化和主流化的内在原因。

19日，两位作家应邀来到埃及艾因夏姆斯大学语言学院中文系，与该系师生进行了亲切交流。交流会上，石一枫结合自身创作经历指出，一部优秀的文学作品需反映空间和时间上的“沧海桑田”，同样，一个好故事应是国家故事与个体故事的完美结合。任何一部触动人心的经典作品，在其创作之初，都是写给当下的人，以及当下的时代。

系列讲座交流活动吸引了不少喜爱中国文学和文化的埃及读者前来参加，读者们还就中国当代文学作品中所体现出的中国人文风貌与两位作家进行探讨。近年来，中国的文学作品在埃及受到越来越多读者的喜爱，市面上阿拉伯语版的中国文学图书数量不断增加，其中小说、神话、传记类图书在埃及尤为畅销。

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