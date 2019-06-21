外交部：一如既往欢迎外企来华投资兴业

人民网北京6月21日电 据外交部网站消息，外交部发言人陆慷今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：昨天，美国总统特朗普与加拿大总理特鲁多举行了会晤。特朗普总统称，他将会在同习近平主席会晤期间提及2名加拿大公民被捕的问题。如果这是真的，中方将如何回应？

答：我看到了有关报道，但你刚才所说的不是特朗普总统的原话，而是加拿大方面引述的美国领导人表态。

我们注意到加拿大领导人对当前中加关系所表现出来的心情。今天我愿重申，当前中加关系出现的问题，责任在加方，至于是什么原因，加方非常清楚。加方也知道如果要推动两国关系改善，他们应当做什么。

你还提到了关于那两个加拿大公民的案件，是吗？

记者：是的。

中方已就此多次介绍过有关情况。中国是法治国家，中国司法机关依法独立办案。无论是加拿大还是任何其他国家，都应当尊重中国司法主权，不应当对中国司法主权范围内的事情指手画脚。

问：据美国大学预修课程考试（Advanced Placement )信息网发布的消息称，将从2020年起暂停部分在中国大陆进行的AP课程考试，这些被暂停考试的课程包括美国历史、世界历史、欧洲历史和人文地理。有报道称，是中国教育部下发文件要求暂停这类考试。请问你能否证实？同时也有人怀疑，这可能与当前中美贸易摩擦有关。请问这背后究竟是否有外交因素？

答：你说和中美贸易摩擦有关，是你猜测的还是引述的？

记者：这是部分人的猜测。

你刚才说，有报道称是中国教育部下发文件暂停考试，对吗？

记者：对。

那你向中国教育部求证了吗？

记者：我的同事应该已经向教育部询问了。

我不了解你说的情况。如果确实是教育部发的文件，你应当向他们去了解。至于你说有没有外交方面考虑，我根本没听说。

问：据报道，浙江钱江摩托公司昨天同美国摩托车制造商哈雷·戴维森签署协议，将合作生产一款价格亲民的小排量摩托车，计划于明年年底前在中国销售。此前，我们看到，美国总统特朗普对哈雷·戴维森在海外投资颇有不满。你对此怎么看？

答：我看到了有关报道。这是企业间正常商业行为，你知道我们一般不对企业间具体商务合作发表评论。但作为原则，我们多次讲过，企业终归是要根据自身利益和市场规律作投资选择的。越来越多的事实证明，外国企业多看好中国市场的巨大潜力和日臻完善的营商环境。我们一如既往地欢迎外国企业来华投资兴业，分享中国发展的机遇。

问：昨天，习近平主席在同金正恩委员长的会谈中表示，中方愿为朝方解决自身合理安全和发展关切提供力所能及的帮助。请问中方会提供怎样具体的帮助？中方对访问成果有何评价？

答：根据我掌握的最新情况，习近平主席已经乘专机离开平壤回国。从中朝双方发布的消息可以看出，这是一次非常友好成功的访问。

事实上，从昨天开始，中朝双方都已经发布了关于两党两国最高领导人会见会谈的具体情况，包括你刚才提到的中方发布的消息中的有关内容。中朝两国作为友好邻国，多年来，在彼此的社会主义建设和发展进程中，一直相互尊重、相互支持。

习近平主席在同金正恩委员长会谈时指出，当前中朝关系已经进入新的历史时期。面对国际和地区形势深刻复杂演变，双方要加强高层交往，为中朝关系发展引领航向。双方要保持密切交往，牢牢把握中朝关系发展大方向。双方要加强战略沟通，及时就重大问题深入交换意见。双方要拓展务实合作，为两国人民带来更大福祉。双方要深化友好交流，为中朝友谊巩固发展打牢根基。

今年是中朝两国建交70周年，在两党两国关系发展史上具有重要意义。中方愿同朝方继续落实好建交70周年纪念活动方案，弘扬中朝传统友谊，增进两国人民福祉。

相关内容在中方发布的消息中很详实，建议你仔细阅读。

问：前几天，有关美国正在加大对俄罗斯电网的网络攻击的报道引起国际上广泛关注。《纽约时报》援引美国安全事务官员的话称，“至少从2012年开始，美国已将侦查探测器植入俄罗斯电网的控制系统”。报道称，从去年夏天开始，美国已开始放宽相关法律授权限制，允许在发生冲突时对对方国家的网络进行瘫痪性攻击。有很多国家和人士担忧网络大战离我们越来越近。请问中方对此有何评论？

答：我也注意到了这篇报道。大家都知道，关于网络攻击的报道一直很多。在外交部蓝厅这个场合，也有一些媒体不时拿一些指称中国的报道来找我们求证。事实证明，这些说法没有明确的证据来支撑，所谓指称都是没有根据的。但你所提到的《纽约时报》这篇报道不同之处在于，其中披露了不少详实的细节。在我印象中美国媒体也向美国政府求证了，希望能得到一个说法，但目前我没有看到美国官方对这一问题作出的回应，不知道在座的媒体朋友有没有听说过？

（记者摇头。）

这篇报道确实提到了网络攻击对基础设施、特别是重大民生基础设施带来的威胁。你刚才也提到，很多国家的人士都对此表示担忧。考虑到之前发生过“棱镜门”这样一些众所周知的事情，这些担忧确实有道理，完全可以理解。

问：据报道，在阿斯塔纳举行的核供应国集团会议上，将讨论印度加入该集团问题。过去中方一直阻止印度加入，中方此次是否将改变这一立场？

答：首先，不存在某一个成员进行阻挠的问题。核供应国集团作出的所有决定，是按照其议事规则来作出的。

我了解，核供应国集团2019年全会正在哈萨克斯坦首都努尔苏丹举行。根据会议议程，集团成员国将继续讨论“非《不扩散核武器条约》（NPT）缔约方国家加入集团的技术、法律和政治问题”。在达成非歧视性、适用所有“非NPT缔约方国家”的解决方案前，集团全会不讨论具体“非NPT缔约方国家”的加入问题，因此自然不存在阻止印度加入的问题。

在集团扩员问题上，中方的立场是一贯的、明确的。我们主张严格遵守集团规则，切实维护《不扩散核武器条约》的权威性和严肃性，通过充分协商，寻求非歧视性的、各方均可接受的解决方案。

问：我的问题和中方对目前伊朗局势的看法有关。有报道说，美国此前曾计划对伊朗进行打击，但后来取消了。另有报道说，下周会在维也纳召开关于伊朗核问题的会议，中方也会派代表参加。中方对于目前伊朗局势的立场是什么？

答：关于第一个问题，我们注意到你提到的报道。当前海湾地区局势复杂、敏感。中方已反复呼吁有关方面避免再采取任何刺激局势升级的行动。我愿强调，千万不要打开潘多拉的盒子！中方一贯主张，有关各方应该在相互尊重的基础上，通过对话、谈判等和平方式妥善解决彼此矛盾分歧，共同维护地区的和平与稳定，这符合国际社会的共同利益。

关于第二个问题，我昨天介绍过，伊核全面协议参与方拟于6月28日举行联合委员会会议，中方正就此与各方保持密切沟通。正如王毅国务委员兼外长前两天同叙利亚副总理兼外长穆阿利姆共见记者时所说，确保伊核问题全面协议完整、有效执行，既是安理会的要求，也是解决伊朗核问题唯一现实有效途径。

同时我们也说过，国际原子能机构已连续第15次确认伊方履行了全面协议核领域义务。我们希望有关各方切实尊重伊方合理要求，采取积极措施，维护全面协议权利与义务的平衡。当然，我们也希望伊朗本身不要轻易放弃这一协议。

问：你刚才说在哈萨克斯坦举行的核供应国集团年会上不会讨论具体“非《不扩散核武器条约》（NPT）缔约方国家”加入的问题，只会讨论有关加入规则。我这样理解对吗？

答：我刚才说得很明确。核供应国集团2019年全会正在哈萨克斯坦首都努尔苏丹举行。根据会议议程，集团成员国将继续讨论“非《不扩散核武器条约》（NPT）缔约方国家加入集团的技术、法律和政治问题”。在达成非歧视性、适用所有“非NPT缔约方国家”的解决方案前，集团全会不讨论具体“非NPT缔约方国家”的加入问题。

问：印度方面表示，大多数核供应国集团成员都支持印度加入该集团，只有中国等少数国家一直以印度不是NPT缔约方国家为由“阻止”印度加入。中方如何评论印方观点？中方两年前就表示要制订针对非《不扩散核武器条约》（NPT）缔约方国家加入核供应国集团（NSG）的方案。还需要多长时间才能形成具体方案？

答：你所提到印度方面的表述，我无法替印方去作判断。

我想说，核供应国集团（NSG）是一个多边防扩散出口控制机制。既然是多边机制，就有自己的规则。所有的成员都一定要按照规则来行事。

NSG的规则就是要各方遵循协商一致的原则。至于集团讨论的具体问题，无论是印度还是其他国家寻求加入NSG等问题，还是有关各方对此的态度和立场，这都应该是集团内部的讨论。事实上，NSG一直就是在根据自身的规则处理有关事情。

至于你提到印方寻求加入NSG这件事已经讨论了两年，我想强调，寻求加入多边机构需要协商一致，确实必须进行充分协商。任何人都没有办法预断是明天、明年或是任何时候才能达成有关决定。有关问题需要在非歧视并且充分讨论的基础上才能寻求协商一致。

今天印度媒体朋友问了不少关于NSG的问题，我强调一下，我们在NSG的全会和工作组讨论中已多次阐明，包括中方在内的很多NSG成员所持的有关立场，不针对任何国家，而是针对NSG自身的规则和多边机制的原则。我在此也说过，我们的目标非常明确，就是一定要维护多边军控和防扩散领域最基础的条约——《不扩散核武器条约》（NPT）的权威性和严肃性。

问：你能否透露中方官员有没有同美国贸易代表莱特希泽通话？如果没有，他们何时将通话？另外，中美经贸磋商团队何时会在G20大阪峰会期间见面？

答：昨天，商务部已就类似问题作了明确答复。相信你也知道，根据中美两国元首通话达成的共识，双方经贸团队将认真落实两国元首的重要指示，为大阪峰会期间两国元首会晤做好相关准备。我没有什么补充。

问：中印就防扩散问题保持着双边对话。双方在有关问题上有没有最新的进展？

答：我不掌握具体你指的“最新进展”。据我所知，中国外交部军控司司长傅聪不久前确实在新德里同印方主管裁军与国际安全事务的官员举行了新一轮中印军控与防扩散磋商，双方就国际军控、裁军和防扩散领域共同关心的话题充分交换了看法。

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