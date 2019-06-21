孟加拉国前部长认为中国有能力应对经贸摩擦

新华社达卡6月19日电（记者刘春涛）孟加拉国前工业部长迪利普·巴鲁阿日前在接受新华社记者采访时表示，中国有能力应对美国挑起的经贸摩擦。

巴鲁阿说，应该看到，中国的市场规模在扩大，中等收入群体人数众多，中国民众的购买力也在提升，这都是中国的有利条件。他认为，世界贸易和商业格局正在发生巨大变化，中国经济实力将继续上升。

对于美国挑起对华经贸摩擦，巴鲁阿认为，挑起经贸摩擦会给美国民众带来负面影响，美国的政策会被证明是很糟糕的。

关于孟中经贸合作前景，他表示，近年来孟中友好合作发展迅速，经贸合作前景广阔，应继续推动“一带一路”建设，给民众带来益处。

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