第一届中国自贸试验区发展论坛在武汉举行

人民网武汉6月21日电 （记者吴成良）6月21日，第一届中国自由贸易试验区发展论坛在湖北武汉举行。与会中外政商学界代表围绕“新时代改革开放新高地”这一主题，就我国扩大对外开放、自贸试验区高质量发展、营商环境建设、对接国际经贸规则等议题进行交流探讨，为自贸试验区的建设和发展凝集共识，建言献策。

自2013年上海自贸试验区设立，到2015年沿海3个自贸试验区共同推进，2017年7个自贸试验区落地，再到2018年海南全岛自贸试验区设立，我国自贸试验区经历了由点到线再扩展到面的发展，逐步形成由南到北、自东向西的“1+3+7+1”自贸区发展格局。

五年多来，自由贸易试验区以制度创新为核心，先行先试，大胆探索，发挥了全面深化改革和扩大开放“试验田”、“探路者”的作用。

本次论坛由商务部和湖北省人民政府指导，商务部国际贸易经济合作研究院和湖北省商务厅共同发起、联合主办。

十三届全国政协经济委员会副主任房爱卿致辞时表示，五年多来，自贸试验区以“放管服”改革为抓手，在建立与国际通行规则相衔接的投资贸易制度体系、加快政府职能转变和构建开放型经济新体制等方面取得重要成果。他列举一系列数据，充分表明自贸区建设重大成果：五年多来，自贸区共形成了170余项可复制、可推广的制度创新成果；不断降低外商投资准入门槛，对外商投资的限制措施从2013年的190条，缩减到2018年的45条；截至2018年底，自贸区以全国万分之二的面积，创造了约占全国12%的外商投资和进出口；累计新设企业60余万家，其中外资企业近4万家，有效地促进了高端产业的集聚与发展。他表示，下一步，自贸区要进一步聚焦制度创新，进一步推动开放压力测试，进一步服务国家重大战略，进一步带动经济高质量发展。

本次论坛举办地武汉市，是中国（湖北）自贸试验区武汉片区所在地。

湖北省常务副省长黄楚平致辞时表示，湖北自贸区挂牌两年来，更加注重制度创新，持续推进贸易和投资自由化、便利化，自贸区建设高质量推进，湖北正加速建设成为内陆对外开放的新高地。他透露，以制度创新为核心，湖北自贸区大胆试、大胆闯，大力推进“互联网+放管服”改革，积极探索“负面清单”、“证照分离”、“多证合一”、“单一窗口”建设等改革事项。9项制度创新成果在全国推广。湖北自贸区正加速成为产业集聚新高地。与此同时，湖北依托自贸区平台，积极推进从长江走向世界，深度参与“一带一路”建设。

自贸试验区推动“引进来”与“走出去”的双向开放，为中外经贸合作搭建平台。论坛举办期间，湖北自贸区举行了合作项目签约仪式。会上，巴拿马科隆自贸区和阿联酋迪拜杰贝阿里自贸区的负责人分享了自贸区建设经验，推介了当地营商环境。

联合国开发计划署代理驻华代表戴文德说，中国的改革开放促进了经济转型，实现了经济持续发展，给世界提供了重要机遇和可借鉴的经验。其他发展中国家可以学习中国的做法，同时，加强与中国的合作，减少它们发展的成本。

中国—东盟中心秘书长陈德海时表示，中国—东盟自贸区建成并升级，成为发展中国家之间最大的自贸区，区内九成以上商品实现零关税。中国连续十年成为东盟最大贸易伙伴，东盟连续八年位居中国第三大贸易伙伴。双方的合作有力地促进了各自经济社会发展，为双方20亿民众带来了实实在在的利益 ，为拓展未来各领域合作打下了坚实牢固的基础。他表示，作为中国与东盟十国成立的政府间国际组织，中心将支持中国各自贸试验区与东盟国家开展合作，推动中国—东盟战略伙伴关系再上新台阶。

根据去年10月世界银行报告，中国营商环境在全球的排名大幅跃升32位。中国营商环境的改善，不仅体现在世界银行的排名，而且得到了外国投资者“用脚投票”的肯定。数据显示，过去三年，全球跨境直接投资大幅回落，但来华外商直接投资一直保持着正增长。

“可以说，自贸区对中国全面深化改革、高水平对外开放做出了重要贡献。”国务院发展研究中心副主任隆国强认为，当前，国际环境日益复杂，贸易保护主义抬头，一些针对中国的贸易摩擦升级，同时，新的国际经贸规则在酝酿之中。从国内来看，我国从高速增长转向高质量发展，也需要一套完善的体制机制来保障。隆国强认为：“在新的发展起点上，要进一步发挥自贸试验区在全面深化改革和高水平开放中探路者的作用，关键在于进一步完善自贸试验区的保障机制。”在他看来，这些保障机制包括：第一，法制保障；第二，调动中央和地方两个积极性的更有效机制；第三，更大幅度加大对各个自贸区的授权；第四，更加宽松的容错环境；第五，完善的自贸区评估机制；第六，组织保障机制。

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