中国代表呼吁坚持“两国方案”解决巴以问题

新华社联合国6月20日电 中国常驻联合国副代表吴海涛20日在安理会中东局势公开会上发言，呼吁坚持以“两国方案”解决巴以问题。

吴海涛指出，“两国方案”是解决巴以问题唯一正确出路。国际社会应以“阿拉伯和平倡议”“土地换和平”等原则和安理会有关决议为基础，坚持通过谈判推动巴勒斯坦问题全面、公正和持久解决，最终建立以1967年边界为基础，以东耶路撒冷为首都，拥有完全主权的巴勒斯坦国。任何新的倡议都应符合上述国际准则。

吴海涛说，安理会第2334号决议应得到切实履行。有关方面应立即停止在巴勒斯坦被占领土上的一切定居点活动，停止拆除巴勒斯坦人房屋，停止毁坏巴勒斯坦人财产，采取措施防止针对平民的暴力行为。吴海涛说，耶路撒冷最终地位问题复杂敏感，关系到巴勒斯坦问题解决的基础，关乎地区和平与安宁，必须妥善解决。

吴海涛呼吁国际社会密切关注并改善巴勒斯坦经济和人道状况，尽快全面解除对加沙地带的封锁。他说，中方对有关方面扣减部分向巴勒斯坦转交的代征税款表示关切，呼吁有关方面切实履行《巴黎议定书》（巴以双方于1994年就税款代征及移交等经济安排签署的协议）等有关条约规定的义务，全面执行联合国有关决议。

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