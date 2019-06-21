我国11个自贸区吸引外资、对外贸易额占全国12%

人民网武汉6月21日电 （吴成良） 21日在武汉发布的《2019中国自由贸易试验区发展报告》显示，截至2018年底，我国11个自贸试验区（不包括海南自贸试验区）累计新设企业61万家，其中外资企业3.4万家。这些自贸区以不到全国万分之二的面积，吸引了12%的外资、创造了12%的进出口，在打造法治化、国际化、便利化营商环境方面发挥了引领作用，成为推动新时代改革开放的重要引擎。

由商务部国际贸易经济合作研究院撰写的这份报告，在第一届中国自由贸易试验区发展论坛举办期间发布。这是首份关于自贸区发展的系统性报告，总结评估了五年多来自贸试验区发展历程、建设成就，并就下一阶段自贸区高质量发展建言献策。

自2013年上海自贸试验区设立，到2015年沿海4个自贸试验区共同推进，2017年7个自贸试验区落地，再到2018年海南全岛自贸试验区设立，我国自贸试验区经历了由点到线再扩展到面的发展，逐步形成由南到北、自东向西的“1+3+7+1”自贸区发展格局。

《报告》指出，五年多来，自贸试验区各项试验任务落实情况良好，中央赋予的改革试验任务，包括改革投资管理体质、转变贸易发展方式、推进金融领域开放创新、加快转变政府职能、健全法制保障体系等，均较好完成。

对外开放方面，自贸试验区引领了开放新模式的实践与探索。探索了园区开放的新模式，推动了服务业进一步扩大开放，推动贸易投资规模进一步扩大，外商投资准入门槛不断降低，贸易投资便利化不断提升，新业态新模式不断涌现，“走出去”快速发展，为推动形成全面开放新格局发挥示范引领作用。同时，引领国际规则的对接，在投资、贸易、政府监管等领域积极探索，不断试验国际公认制度和做法，开启了从被动接受国际经贸规则向主动对接国际经贸规则的新阶段。

自贸区以制度创新为核心。报告数据显示，截至2018年底，自贸区已在全国范围内推广复制153项改革试点经验，在全国范围内持续释放自贸试验区改革开放红利，发挥了全面深化改革的试验田作用。

商务部国际贸易经济合作研究院副院长张威说，12个自贸试验区在全国平稳铺开，取得了很好成就，在引领开放型经济方面发挥了重要作用。“五年多来，自贸区一方面通过科技创新加制度创新，很好地支撑产业发展；另一方面，产业升级加贸易方式升级，使其完成最高水平开放平台的搭建。”她表示，未来，要进一步对标国际规则，从结构性优化和调整入手，从开放质量提升上下功夫，推动自贸区高质量发展。

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