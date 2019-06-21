世贸组织总干事期待G20峰会缓解贸易冲突

新华社日内瓦6月20日电（记者凌馨）世界贸易组织总干事阿泽维多20日在日内瓦表示，期待本月底在日本召开的二十国集团（G20）领导人大阪峰会采取实际行动来缓解当前贸易冲突。

阿泽维多在当天举行的一场记者会上表示，国际贸易紧张局势仍未显现出缓和迹象，这给经济和贸易增长带来压力。他强调：“这一局势需要紧急应对并采取行动。这就是我将带去G20峰会的讯息。”

阿泽维多表示，目前很多领导人表达的一致态度是，他们相信多边贸易体制的重要性，也希望贸易冲突得到缓和，同时希望多边贸易体制可以得到保护和加强。

阿泽维多还表示，世贸组织自身目前也面临一些“系统性”问题。他说，去年12月在阿根廷举行的G20峰会上，多国领导人宣布支持世贸组织改革。关于世贸组织改革的讨论随后迅速展开。但他表示，世贸组织改革不会“预设时限”。

阿泽维多指出，上诉机构成员遴选受阻是世贸组织改革中亟待解决的问题。上诉机构是世贸组织中负责裁决贸易争端的“最高法院”。由于美国阻碍上诉机构新成员遴选，致使该机构目前只有3名成员在任，到年底前可能只剩一名成员。届时，上诉机构将面临停摆危机。

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