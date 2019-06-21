日本自卫队直升机迫降受损 2名飞行员无生命危险

中新网6月21日电 据“中央社”报道，当地时间21日10时左右，日本陆上自卫队一架UH-1直升机21日在进行训练科目时疑似发生问题，迫降在东京都立川市的立川驻屯地，造成机尾折断，机体严重受损，所幸机上两名飞行员无生命危险。
日本政府防卫大臣岩屋毅称，因这起事故造成周边居民担心，他表示歉意。
从空拍影像可以看到直升机体受损严重，机尾断裂、主旋翼也弯曲。
据报道，这架直升机事发前正在训练假设在空中发生机体故障时，如何安全着陆。训练场地在基地内，并未往基地外飞行。
陆上自卫队表示，直升机是东部方面航空队所属，目前在确认训练详细情况同时，进一步调查事故原因。
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