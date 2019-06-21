美媒称特朗普一度批准军事打击伊朗但随后叫停

新华社华盛顿6月20日电 美国《纽约时报》20日报道，美国总统特朗普当天批准美军对伊朗实施军事打击，以报复其击落美无人机事件，但在最后一刻叫停。

《纽约时报》援引多名匿名美政府高级官员的话说，特朗普当天批准美军攻击包括雷达和导弹在内的多个伊朗军事目标，但在晚间突然改变主意，叫停行动。

报道说，一名资深官员披露，特朗普叫停行动时，美军战机已经升空，军舰也已就位。

尚不清楚特朗普只是暂时叫停或是彻底取消军事打击行动，也不清楚特朗普在最后一刻“变卦”的原因。美联社说，20日晚，白宫方面拒绝就《纽约时报》的这一报道发表评论。

伊朗伊斯兰革命卫队20日早些时候发表声明，宣布在霍尔木兹海峡附近击落一架进入伊朗领空的美制RQ-4“全球鹰”无人机。美方随后证实无人机被击落，但称无人机当时位于国际空域。

20日下午，美国政府高官与国会两党领导层人士在白宫就如何应对无人机被击落一事举行会议。各方就是否应以军事打击作为报复各执一词、争论激烈。

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