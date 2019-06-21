波兰人民党呼吁避免中美经贸摩擦升级

新华社华沙6月20日电（记者张章）波兰人民党最高执委会书记彼得·兹戈热尔斯基日前接受新华社记者采访时说，美国对中国加征关税、将中国公司列入黑名单等升级经贸摩擦的做法不会产生任何积极效果，希望两国尽快通过沟通解决问题，避免局势出现不必要的升级。

兹戈热尔斯基表示，任何合作都应基于对话和相互尊重。作为世界上最重要的两个国家，中美应加强相互沟通和理解，为世界营造和平环境。

兹戈热尔斯基同时也是波兰众议院议员，是波中、欧中合作的积极倡导者。他说：“对波兰来说，与中国的合作非常关键，不管谁在波兰执政，我们都应和中国保持良好关系。”

兹戈热尔斯基还高度评价中国企业为波兰经济作出的贡献，他说，在波中国企业为波兰创造了具有吸引力的工作岗位和机遇，两国合作的大门应永远敞开。

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