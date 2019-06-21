法国发现新物种 传说生物“狐猫”现身

人民网讯 综合法新社消息，法国科研人员在科西嘉岛发现了一种新物种－"狐猫"（cat-fox），以往这种生物只存在于当地牧羊人的传说中。
法国政府机构"国家狩猎及野生办公室"（ONCFS）最近证实了这种新物种的相关消息。这种被称为"狐猫"的生物，有着猫科动物以及狐狸的特征。研究人员指出，虽然"狐猫"在某些部分类似家猫，不过它的体形较大、耳朵宽且短、长长的犬齿、腹部为铁锈色、尾巴上有2至4个环，末端呈现黑色。
通过初步分析"狐猫"的DNA，研究人员发现，比起欧洲猫，它与非洲森林猫更为接近。（老任）
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