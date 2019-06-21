新华社巴黎6月20日电 综述：中国展团亮相巴黎航展扩大“朋友圈”

新华社记者徐永春 陈晨

正在法国举行的第53届巴黎-布尔歇国际航空航天展览会（巴黎航展）上，19家中国航空航天企业携最新产品和设备精彩亮相，在展现整体实力的同时，积极寻求与国际伙伴合作共赢，拓展事业发展“朋友圈”。

数十年来，中国企业从全球各大航展上的“看客”“学徒”，成长为不可或缺的重要参与者。记者在本届巴黎航展现场看到，中国企业的展台设计充满了“国际范”，展览组织和商务活动等也都相当专业，处处展现着中国融入全球航空航天产业链的自信姿态。

本届航展，中国航空工业集团有限公司携旗下多种外贸主力机型参展，其中，“枭龙”双座机、AC312E直升机模型是首次在国际航展亮相。在军机领域，航空工业集团集中展示多款拳头产品，包括第四代多用途隐身战斗机“鹘鹰”、中高端无人机“翼龙”等。在民机领域，该集团展示了多款新机型，包括涡桨支线飞机“新舟700”等。

中国航空工业集团副总经理陈元先说，航空业是一个高度开放的全球性产业，中国已经成为全球航空产业链建设的有力参与者，并将不断拓展航空事业的“朋友圈”。据悉，中国航空工业集团将在本届航展期间与空客、波音、泰雷兹等国际航空企业及投资机构开展高层交流，共商合作事宜。

中国商用飞机有限责任公司（简称中国商飞公司）首次在海外向公众展示CBJ公务机剖开式模型，并介绍了备受关注的C919大型客机研发情况。目前，已有3架C919试飞飞机投入飞行试验，另有3架试飞飞机将于今年年内开展取证试飞工作。

在国际合作方面，中国商飞公司与俄方共同成立的合资公司“中俄国际商用飞机有限责任公司”，主要负责CR929远程宽体客机项目的研制和运营工作。目前，这一项目已完成联合概念定义阶段工作。

在本届航展上，中国电子科技集团有限公司（简称中电科）则主要从航空电子、航天电子、安全防务和空管系统等方面向参观者展示集团实力。中电科展示的全空域多目标遥控遥测系统，可完成卫星发射阶段、早期轨道阶段和长期在轨运行管理阶段的测控与数据传输任务。此外，中电科还展示了“Ka机载宽带卫通系统”，该系统可为客舱提供高速可靠的航空互联网接入，为乘客提供新一代的“机上互联网+”服务。

中电科航空电子有限公司副总经理邹鹏文介绍说，巴黎航展期间，中电科将积极寻求拓展国际合作，与空客、泰雷兹等合作伙伴分别进行商务会谈，加快推进战略合作及重点合作项目的进展。

中国航天科技集团有限公司在本届航展上主要展出长征二号丁、长征三号乙、长征七号、长征十一号等运载火箭和商用微波遥感卫星、东方红五号通信卫星以及火星探测器模型等。

中国航天科技集团下属中国长城工业集团有限公司董事长刘强表示，中国和欧洲都是世界航天事业的重要参与者，中国航天近年来发展迅速、成绩突出，欧洲有世界领先的航天技术和一批航天企业，未来双方还有很大的合作空间。

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