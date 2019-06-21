新华社平壤6月21日电 综述：朝鲜推进科研助力经济发展

新华社记者江亚平 程大雨

“以科学实现飞跃，用教育保证未来”“要以科学技术的威力开启经济强国建设的通途”……在朝鲜首都平壤市区的街道上，经常能看到写着上述口号的标语牌或宣传画。

近年来，尤其是朝鲜新战略路线实施一年多来，朝鲜在工业、农业、教育、医疗、文化等各领域推进科技研发，着力培养科技人才，并加快科技成果的实际应用，以期提高效率，改善民生，助力社会经济发展。

《劳动新闻》不久前在一篇署名文章中指出，只有依靠科技人才，朝鲜的潜力才能充分发挥出来，“走向强国之路就在于发展科学技术”。

有关科技创新成果运用于生产生活的报道屡屡见诸朝鲜媒体。据朝中社报道，朝鲜国家科学院与多家机构合作，在火力发电、林木培育、水产养殖、牲畜饲养、造纸等多个领域进行创新研究，解决了不少难题，取得了多项成果，给相关企业带来了良好经济效益。金星拖拉机厂和胜利汽车联合企业的技术人员与多家机构的科研人员一起研究并完成了数百件技术创新方案，为完成拖拉机和汽车生产计划做出了贡献。

在著名的大同江啤酒厂，工厂讲解员金成福对记者介绍说，该厂之所以能生产出高品质的啤酒，除原料优质外，还依靠工厂一批专业技术人员对口味和产品创新进行技术攻关。

啤酒厂品质管理科科长韩炯哲告诉记者，工厂十分注重技术研发与创新，引入国际上通用的风味稳定性评价机制，在生产技术更新换代和品质管理方面不断向国际著名产品学习取经。此外，工厂的电脑自动化水平在朝鲜也处较领先地位。“工厂在新型设备研发和国产化方面也投入巨大精力，已基本完成了设备现代化改造升级。”韩炯哲说。

开城以盛产高丽人参而驰名。开城人参加工厂生产的人参产品已成为当地乃至朝鲜的知名旅游纪念品。记者在采访时了解到，该厂去年开始采用国家推广的一项防伪技术，保护朝鲜珍贵人参资源，推进行业规范化生产。

远程医疗与远程教育近年来也成为朝鲜相关领域的热门词汇。在平壤市柳京儿童医院，院方告诉记者，该医院已与全国各道级儿童医院联网，通过远程视频，两地医生可以“面对面”探讨治疗方案，并进行“远程问诊”。此举合理调配了医疗资源，提高了确诊率和工作效率。

记者在该院一间远程医疗室内亲历了一场细致入微的“远程问诊”。院方介绍，医院每天都有这样的远程医疗活动，各科医生定期值班，有特殊需求随时连线。记者在采访中了解到，平壤的多家知名医院都推出了类似服务，使地方医疗机构的医生和疑难杂症患者“零距离”获得首都平壤医疗专家的诊疗服务。

而在平壤教员大学采访时，记者看到该校运用虚拟现实和增强现实技术、3D投影技术，开发了多种新颖的多媒体教育手段和教学用具，并逐步向全国各地有条件的大中小学校推广。这也是朝鲜探索教育科技化的有益尝试之一。

朝鲜还重视科普工作。平壤市近年建成的科学技术殿堂就经常组织学生参观学习活动，让他们了解各领域科学知识。朝鲜中央电视台经常播放国内外的科普专题节目。此外，朝鲜还经常举办科技展览会和成果发布会等，向全社会积极推广新的科技成果，推动经济发展。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)