日本发明便携式血液净化装置

新华社东京6月21日电 日本研究人员最新研发出一种便携式血液净化装置，它比手提公文包还小，可供血液净化功能障碍的肾病患者应急使用。

血液净化主要包括透析和过滤等方式，目前肾病患者使用的血液透析设备大小如小型冰箱，主要在医疗机构使用，不便移动，而且停水停电时就无法正常使用。

据《日本经济新闻》日前报道，山梨大学和神户大学研究人员最新研发出的装置是一种血液过滤装置，它重约3千克，内置有电池，有望在地震灾区等地用于急救医疗，为患者去医院接受透析争取时间。

研究小组在山羊身上进行的实验显示，这种新型装置最长可以连续2个星期过滤血液。他们下一步计划进行人体临床试验，争取在2023年前将该产品投向市场，未来患者有望在家使用这种装置。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)