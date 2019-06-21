菲律宾开通首个5G商用网络 华为是核心供应商

新华社马尼拉6月21日电（记者郑昕 杨柯）菲律宾电信巨头环球电信公司20日正式启动该国首个5G商用网络服务，华为公司是其核心设备供应商。菲律宾也因此成为东南亚首个开通5G网络的国家。

环球电信公司首席商务官阿尔韦托·拉腊萨瓦尔对媒体表示，他们的5G网络使用的是华为公司设备。据悉，5G商用网络将率先在菲律宾的家庭和办公宽带服务中推广应用。环球电信此前表示，5G技术商用后能够帮助当地将网络传输速度提升至100兆比特每秒。

与4G网络相比，5G技术具有低延迟、高可靠等特性，将为自动驾驶、远程医疗和虚拟现实等新兴技术创造基础条件。环球电信公司首席行政官欧内斯特·邱说，5G技术“将为菲律宾人通向信息高速公路提供无限的可能性”。

据了解，菲律宾两大电信运营商——环球电信和PLDT电信近年来一直在使用华为公司的技术，且两家公司都已经与华为签署合作协议，将使用华为设备在菲律宾兴建5G网络基础设施。

菲律宾互联网基础设施落后，因网速慢、网络延迟高而广受该国民众诟病，即使在大马尼拉都市区，许多地方的4G移动服务也时常中断，不少地点甚至连3G服务都不甚可靠。目前，菲律宾政府正着力改善互联网服务质量，回应民众期待。

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