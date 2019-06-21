联合国安理会通过保护武装冲突中残疾人决议

新华社联合国6月20日电（记者尚绪谦）联合国安理会20日一致通过第2475号决议，敦促武装冲突方依据国际法规定的义务，采取措施，保护包括残疾人在内的平民，避免在武装冲突中向平民施暴。
决议要求各国切实追究在武装冲突中对包括残疾人在内的平民实施犯罪行为者的责任，保证受害人得到司法救济及补偿。决议敦促各国采取必要措施消除武装冲突中歧视和边缘化残疾人的现象。
决议呼吁向受武装冲突影响的残疾人，尤其是残疾妇女儿童提供援助。决议鼓励各国采取必要措施，在武装冲突中保证残疾人获得与其他人相同的基本服务，包括教育、医疗、交通和通信等。
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