梵高自尽手枪逾16万欧元拍出 堪称“艺术史最有名武器”

人民网讯 据法新社报道，被认为是印象派大师梵高（Vincent van Gogh）拿来开枪自尽的手枪，19日在巴黎拍出162500欧元，是估计拍卖价码的将近3倍。

这把被称为“艺术史上最有名武器”的勒福舍左轮手枪，是由一名私人收藏家透过电话标走。

荷兰知名画家梵高1890年7月辞世，专家认为，梵高在巴黎以北村庄奥佛苏欧西（Auvers-sur-Oise）附近的田野开枪自尽。梵高生前最后几个月就在当地度过。一名农夫1965年在同一田野发现了这把枪，这把枪先前在阿姆斯特丹梵高博物馆（Van Gogh Museum）展出。（老任）

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