驻尼日利亚大使：中非合作平等务实共赢

人民网阿布贾6月20日电（记者 姜宣） 19日，驻尼日利亚大使周平剑在尼主流媒体《人民报》发表署名文章，介绍即将召开的中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议情况和中尼合作成果，驳斥所谓“中国在非债务陷阱论”。全文如下：

中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议将于6月24日至25日在北京举行，中国和包括尼日利亚在内的非洲53个论坛成员国以及非盟委员会部级官员将出席。

此次会议主要活动包括开幕式、全体会议、闭幕式、共同会见记者、欢迎宴会和中方金融机构负责人同非方协调人对话会。中国党和国家领导人将出席会议重要活动，并同与会非方代表举行集体或双边会见。会议将发表联合声明，反映会议成果和共识。

作为中非合作论坛北京峰会成果一项，首届中非经贸博览会将在协调人会议后于26日至27日在湖南省长沙市举行。

中非合作论坛北京峰会去年9月成功举行，将中非关系全面推向历史新高。峰会结束后，中非双方密切配合，积极落实中非领导人共识和峰会成果，取得重要进展和早期收获。

当前国际形势发生深刻复杂变化，中非双方均认为有必要召开一次协调人会议，就落实中非合作论坛北京峰会成果进行对接，引领中非合作高质量、可持续发展，推动峰会成果更多、更好造福中非人民，并向国际社会彰显双方加强团结合作、坚持多边主义、推动构建更加紧密的中非命运共同体的强烈意愿和坚定决心。

中方愿本着共商共办共享原则，同非方携手努力，做好会议各项筹备工作，确保会议取得圆满成功和丰硕成果，为中非全面战略伙伴关系发展注入新动力。

务实、高效、结果导向是中非合作的鲜明特点，也是中非合作论坛的独特优势。

中非合作论坛成立于2000年，19年来推动中非各领域务实合作取得丰硕成果。作为中国和非洲国家间集体对话合作的主要平台，中非合作论坛已成为引领国际对非合作的一面旗帜、南南合作的公认典范。中国向来对所做承诺说到做到，是非洲国家的可靠伙伴。

中尼合作走在中非合作前列，在两国领导人战略引领下，中非合作论坛成果近年在尼全面落地、成效显著。阿布贾城铁建成通车，哈科特港和阿布贾机场两座航站楼交付使用，宗格鲁水电站、凯菲公路、拉伊铁路、莱基深水港等在建项目稳步推进，奥贡广东自贸区、莱基自贸区等产业合作园区生意兴隆，同中国合作的“尼日利亚制造”遍地开花，等等。

尽管当前世界经济增长依然乏力，国际局势不稳定因素突出，甚至美国挑起的贸易争端愈演愈烈，中方从未单方面减少对同尼及其他非洲国家合作的投入。

上个月，布哈里总统在会见中国企业负责人时对中国“为尼基础设施改善所做实实在在努力”表达了真诚谢意。他说，“中国对尼重建基础设施真诚相助，为尼带来专业技术，我们深表感谢。我们将提供所需的支持与合作，以使尼陈旧、过时、崩溃的基础设施状况得到好转”。中方高度赞赏布哈里总统对中尼合作的积极评价。

中非合作向来开放透明，中方欢迎国际社会携手并肩，助力非洲实现和平、稳定与发展。

国际上有人鼓吹“中国融资增加非洲国家债务论”，这完全是别有用心的不实之词。中国融资加重非洲国家债务负担了吗？其背后有政治考量吗？答案毫无疑问是否定的。向包括尼在内非洲国家提供融资支持时，中方始终遵循以下原则：

一是响应非洲自身发展需要。中方依据非洲国家意愿，在力所能及的范围内给予融资支持，对非洲各国的经济社会发展起到了雪中送炭作用，受到了各国一致肯定和欢迎。

二是从不附加任何政治条件。中国同非洲国家一样，都有过被外国掌控经济命脉，进而遭受不公正待遇甚至被剥削压迫的惨痛经历。因此，中国对非洲无论是援助还是合作，都绝不会搞西方国家那一套，更不会强加于人。

三是坚持互利共赢。中非合作本质上是南南合作，南南合作的一个重要特点就是平等相待，互利共赢。中国给予非洲资金支持，都要经过认真的可行性研究和市场化论证。

当前一些非洲国家的债务积累不是这些年才发生的，中国也不是非洲国家主要债权方。中方坚定支持非洲通过实现经济多元化发展、走可持续发展之路来解决债务问题。中国对非融资支持主要投入基础设施建设和生产性领域，如大量的公路、铁路、港口、机场、通信等，极大地改善了非洲经济发展环境，帮助非洲“筑巢引凤”，吸引外资，增强自身“造血”功能。

“鞋子合不合脚，只有脚知道”。对于中国的对非合作，最有发言权的是非洲。到底谁才是真心帮助非洲，谁才是非洲最可信赖的伙伴，非洲人民心中有杆秤，自然会得出公正的结论。

作为世界上最大发展中国家，中国高度重视发展同非洲最大发展中国家尼日利亚的战略伙伴关系。中方愿继续本着共商共建共享原则，与尼方一道努力，促进两国发展战略对接，推动中非合作论坛北京峰会成果全面高效落实，携手共建“一带一路”，为两国人民带来更多实实在在利益。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)