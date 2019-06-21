“中国人公园”奠基仪式在里约举行

人民网里约热内卢6月20日电(记者张远南) 由巴西当地华人华侨集资筹备的“中国人公园”近日在里约热内卢举行奠基仪式，里约市市长马塞洛·克里韦拉、巴西里约华人联谊会等侨团代表出席活动。
据介绍，该公园位于里约市北部蒂茹卡区，计划建造两个具有中国特色的广场，占地面积约5430平方米，预计将于今年9月完工。华联会会长徐宗彬告诉记者，公园集文化、休闲、旅游于一体，将为弘扬中国文化、增强中国影响力起到重要作用。
克里韦拉在致辞中表示，中国文化积极向上，即将开始建设的“中国人公园”将会呈现出鲜明的中国文化特色，也代表着两国文化的一种融合。华联会前会长季福仁认为，巴西生活宜居、人民热情友好，公园能够见证两国人民之间的友谊。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】