“中国人公园”奠基仪式在里约举行

人民网里约热内卢6月20日电(记者张远南) 由巴西当地华人华侨集资筹备的“中国人公园”近日在里约热内卢举行奠基仪式，里约市市长马塞洛·克里韦拉、巴西里约华人联谊会等侨团代表出席活动。

据介绍，该公园位于里约市北部蒂茹卡区，计划建造两个具有中国特色的广场，占地面积约5430平方米，预计将于今年9月完工。华联会会长徐宗彬告诉记者，公园集文化、休闲、旅游于一体，将为弘扬中国文化、增强中国影响力起到重要作用。

克里韦拉在致辞中表示，中国文化积极向上，即将开始建设的“中国人公园”将会呈现出鲜明的中国文化特色，也代表着两国文化的一种融合。华联会前会长季福仁认为，巴西生活宜居、人民热情友好，公园能够见证两国人民之间的友谊。

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