墨议会放行美墨加协定 特朗普提醒美国国会跟进

墨西哥议会参议院19日表决通过“美国—墨西哥—加拿大协定”，早于美国和加拿大的立法机构批准这一协定。

新协定招致美国民主党“关切”，预期在众议院遭遇阻碍。路透社报道，协定最终能否生效主要疑问在美国。

【首获批】

墨西哥参议院以114票支持、4票反对、3票弃权批准“美国—墨西哥—加拿大协定”。

总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔说，新版贸易协定获批“意味着在墨西哥会有外国投资、就业岗位，意味着我们生产的商品出口至美国获得保障。”

墨西哥的最大出口国是美国，出口商品大约80%销往这一北部邻国，去年对美出口额大约3580亿美元。墨西哥经济部数据显示，墨美2019年第一季度双边贸易额为2030亿美元，墨西哥首次成为美国最大贸易伙伴。

路透社报道，就对美出口，墨西哥议会反对者不多。洛佩斯先前预期协定将获批，他领导的执政党国家复兴运动党及其盟友在参议院占据多数席位。

新协定无需获得众议院批准，意味着墨西哥在三国中率先通过新版贸易协定。

【存疑虑】

美国总统唐纳德·特朗普19日在社交媒体“推特”祝贺新版贸易协定在墨西哥获批，不忘提醒美国国会：“现在是（美国）国会同样这么做的时候！”

特朗普认定“北美自贸协定”部分条款让美国“吃亏”，威胁退出，2017年4月宣布重新谈判。其间，为迫使墨加就范，特朗普动用加征钢铝产品关税等手段。“美国—墨西哥—加拿大协定”去年11月30日签署。

墨西哥政府5月准备启动新版北美自由贸易协定的批准程序时，特朗普威胁对墨方所有输美商品加征关税，施压墨方为管控中美洲移民北上美国采取举措。美国媒体当时报道，白宫把关税视为“政治工具”。

墨方答应强化管控非法移民后，美方暂停加征关税。总统洛佩斯上周末说，墨西哥经济需要减轻对美依赖程度。

路透社报道，新协定能否最终生效最大疑问在美国，由民主党掌控的众议院可能设置阻碍。美国众议院议长、民主党人南希·佩洛西说，就新版贸易协定，她有“许多关切”。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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