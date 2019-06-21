美军火列车在内华达州东北部脱轨 没有人员伤亡

一列装有美军弹药的列车19日在美国内华达州东北部脱轨，致使临近州际公路关闭近一小时，已确认没有人员伤亡。

列车原计划向西行驶，目的地是加利福尼亚州霍索恩市一座武器库。列车脱轨地点位于内华达州韦尔斯市附近，犹他州盐湖城以西大约180公里处。

事发地距离犹他州和内华达州之间的州际公路不远，列车脱轨导致这条公路从19日11时至12时双向关闭。

内华达州公路巡警说，一种白色氧化铝粉末在事故中泄漏。这种粉末不是危险品，但可能对皮肤产生轻微刺激。

美国太平洋联合铁路公司发言人克里斯滕·索斯证实，列车上确实有车厢装载危险品和弹药，但这些车厢都没有脱轨。没有有害物质或危险品泄漏，泄漏物质只是一些对人体无害的氧化铝和少量柴油。

“太平洋联合公司正在清理现场，”索斯在给美联社的电子邮件中说，“现在不清楚完成（清理）的时间。脱轨原因还在调查中。”（郑彦驰）【新华社微特稿】

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