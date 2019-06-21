王毅外长：坚决反对外部势力插手香港事务

人民网北京6月21日电 据外交部网站消息，6月19日，国务委员兼外长王毅在北京同荷兰外交大臣布洛克共见记者，有记者问及香港特区政府修订《逃犯条例》问题。

王毅介绍了事情的经纬，表示中国中央政府对特区政府暂缓修例的决定表示支持、尊重和理解。

王毅指出，值得高度警惕的是，一些西方势力利用这个问题，兴风作浪，挑拨对立，企图破坏香港和平稳定，破坏“一国两制”。我们要大喝一声：请收回你们的黑手！香港事务是中国内政，香港不是你们横行的地方！

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