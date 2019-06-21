王毅外长：坚决反对外部势力插手香港事务

人民网北京6月21日电 据外交部网站消息，6月19日，国务委员兼外长王毅在北京同荷兰外交大臣布洛克共见记者，有记者问及香港特区政府修订《逃犯条例》问题。
王毅介绍了事情的经纬，表示中国中央政府对特区政府暂缓修例的决定表示支持、尊重和理解。
王毅指出，值得高度警惕的是，一些西方势力利用这个问题，兴风作浪，挑拨对立，企图破坏香港和平稳定，破坏“一国两制”。我们要大喝一声：请收回你们的黑手！香港事务是中国内政，香港不是你们横行的地方！
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】