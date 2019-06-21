新西兰政府启动“收枪”计划 预期耗费上亿美元

新西兰政府20日启动枪支回购计划，回收现行法律不再允许公民持有的半自动武器。项目为期6个月，预期耗费上亿美元。

新西兰财政部长和警察部长发布联合声明，说政府拨出2.08亿新西兰元（约合1.36亿美元），用于赔付交出遭禁半自动武器的持有人，补偿金额最高可达原价的95%。

新西兰政府限定回购今年12月20日截止。

警察部长斯图尔特·纳什说，警方已经制定详细方案，预期7月中旬正式开始。

新西兰南岛最大城市克赖斯特彻奇今年3月发生枪击事件，一名澳大利亚籍枪手携带半自动武器袭击两座清真寺，杀害51人。

事发后不足一个月，新西兰国会以119票赞成、1票反对表决通过枪支管控法案，禁止流通和使用大多数半自动武器及其改装配件、弹匣和一些型号的猎枪。

警方估计，新西兰境内大约1.43万支军用级半自动武器将纳入这次回购计划。启动前，警方已经收到大约700支枪支，另外登记备案将近5000支枪、准备予以回购。

财政部长格兰特·罗伯逊说，政府不掌握需要回购的枪支总数，难以确定具体花费，回购计划开始执行才能准确预估。如果需要，政府会增加拨款。

新西兰总理杰辛达·阿德恩本周告诉媒体记者，政府今后数周将发布新的枪支修正案草案，进一步规范枪支使用和管理，包括改进注册管理。

新西兰人口不到500万。依据轻武器调查项目数据，新西兰全国有大约150万支枪，全球排名第17位。（田野）【新华社微特稿】

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)