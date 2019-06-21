军事冲突危险上升 美国持续施压伊朗引担忧

美国五角大楼19日宣布，向中东增派的千人部队包括一个“爱国者”防空导弹营。美国海军公开伊朗在阿曼湾海域袭击两艘油轮的所谓“物证”。

美国伊朗事务特别代表同一天启程赴中东和欧洲游说。

一些美国国会议员和学者担忧，美国政府在军事、外交等层面持续对伊朗“极限施压”，令美伊爆发军事冲突的危险上升。

【增威慑】

美国国防部发言人丽贝卡·雷巴里奇在一份声明中说，增派中东的部队包括一个“爱国者”防空导弹营以及用于收集情报、监视、侦察和打击的战机和无人驾驶飞机。“美国无意寻求与伊朗冲突”，但已做好“保卫美方部队和地区利益”的准备。

代理国防部长帕特里克·沙纳汉17日宣布千人增兵计划，理由是两艘油轮13日在霍尔木兹海峡入口附近的阿曼湾海域相继遇袭。美方认定伊朗发动袭击，后者否认。美国先前已宣布向中东增兵1500人。

美国《政治报》报道，美国国务院政策规划主任、伊朗事务特别代表布赖恩·胡克19日告诉国会众议院外交关系委员会中东小组，这届政府对伊朗的举措属“防御性”，没有讨论“进攻性”军事行动，终极目的是迫使伊朗回到谈判桌。

一些众议员怀疑，共和党籍总统唐纳德·特朗普可能援引关联“9·11”恐怖袭击的《使用军事力量授权法》，不经国会批准直接对伊开战。依据这部2001年颁布的法律，总统有权自主发起军事行动，打击“基地”组织及其分支等恐怖袭击犯罪方。

胡克没有直接回应白宫会否绕过国会，说相关问题应由律师作答。但他强调，如果美国与伊朗全面军事对抗，政府将遵循法律，履行关联国会战事发动权的全部职责。

【再指证】

美国海军中央司令部19日在阿拉伯联合酋长国富查伊拉港向媒体记者展示伊朗袭击油轮的所谓物证——从遇袭日本油轮上采集的吸附式水雷碎片以及据称由伊朗伊斯兰革命卫队成员留下的一块磁铁。

中央司令部“爆炸军械潜水打捞工作组”指挥官肖恩·基多说，碎片与伊朗先前阅兵时展示的水雷“惊人”相似。他说，已采集船体上的指纹等人体生物信息，以便对袭击者立案调查。

美军先前公开一段视频，称伊斯兰革命卫队拆除一枚未爆炸水雷。按照俄罗斯卫星通讯社的说法，视频没有显示可佐证美方指认的船只名称或旗帜。伊朗外交部长贾瓦德·扎里夫14日在社交媒体“推特”发文说，美国对伊朗的指认毫无根据，目的就是要抹黑伊朗。

日本油轮船东先前说，袭击这艘船的是两个“飞行物体”。美国海军中央司令部否认这一说法。

路透社报道，胡克19日同样告诉众议员，美方掌握情报，证实伊朗船只本月12日和13日接近那两艘油轮，活动轨迹与安装吸附式水雷的行动一致。

美国国务院宣布，胡克当天开始访问沙特阿拉伯、阿联酋、阿曼、科威特和巴林，商讨袭击油轮等“伊朗的地区攻击行为”，分享美方掌握的关联伊朗对地区构成威胁的情报。他27日将在法国与法国、英国、德国官员会晤，商讨伊朗问题。

【忧失控】

美联社报道，尽管美国政府和伊朗方面都言明无意寻求战争，但不少美国众议员担忧，美军持续屯兵中东增加双方因擦枪走火而爆发冲突的危险。

佛罗里达州民主党籍众议员特德·多伊奇认为，共和党籍总统领导的政府“极限施压”政策可能不会“迫使伊朗回到谈判桌”，反而“增加错判风险，可能把美国和伊朗引向军事冲突”。

美利坚大学核研究所所长、历史学教授彼得·库茨尼克告诉俄罗斯“卫星”广播电台，美国政府不少官员2003年大力主张对伊拉克开战，声称打赢战争轻而易举，却让美国至今难逃泥潭。而他们现在想对伊朗故技重施。

库茨尼克认为，美国和伊朗内部都存在“主战”和“主和”两种声音，事态可能快速失控。“如果大家认为阿富汗和伊拉克事态已造成地区混乱，等着看与伊朗开战会发生什么吧。”

在他看来，美国政府“正破坏美国在世界的地位，削弱我们与盟友的关系，让我们再次丧失信用”。世界历史上，不少战争由谎言和“各种假象”挑起。

路透社报道，法国和德国19日宣布，将努力阻止美国与伊朗对峙升级，但时间所剩无几，无法排除开战可能。法国总统埃马纽埃尔·马克龙当天派外交顾问前往伊朗首都德黑兰访问，以期缓解危机。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)