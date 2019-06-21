“瞄准”美国企业？伊拉克石油园区遭火箭弹袭击

伊拉克南部巴士拉省一座石油工业园区19日接连遭遇火箭弹袭击。一枚火箭弹落在美国能源巨头埃克森美孚公司员工宿舍附近，另一枚没有爆炸。

伊拉克安全部门人员认为，多个伊朗支持的民兵团体制造袭击事件，“瞄准”美国企业，可能进一步加剧美国与伊朗关系紧张。

【一天两枚】

据伊拉克安全部队和军方发布的消息，巴士拉省西部祖拜耳油田附近的布尔杰西亚石油工业园区一天内两次遭到火箭弹袭击，一枚致伤3人，另一枚没有造成损失。

进驻布尔杰西亚工业园区的能源企业包括埃克森美孚、荷兰皇家壳牌公司和意大利埃尼公司。

油田附近祖拜尔镇镇长阿巴斯·马赫说，第一枚火箭弹从距离园区3至4公里的农田射来；第二枚火箭弹落在园区西北部，没有爆炸，附近是油田服务公司。

暂时没有组织或个人宣称发动这次火箭弹袭击。

一名伊拉克安全部门人士告诉路透社记者，袭击者可能是伊拉克南部武装团体，而且“不止一个……他们在导弹发射方面训练有素”。

这名安全人员说，布尔杰西亚园区遇袭令人猝不及防，因为几天前的线报显示美国驻巴士拉领事馆可能遇袭。

【美企撤人】

按照伊拉克警方的说法，第一枚火箭弹的落点距离埃克森美孚员工宿舍和运营中心仅百米。据信伤员是伊拉克籍员工。

美联社报道，埃克森美孚稍后疏散大约40名员工。一名安全人员告诉路透社记者，这家美国油企大约21名员工乘飞机撤往阿拉伯联合酋长国迪拜。

祖拜尔镇长马赫说，袭击关联美国与伊朗的纷争。一些与伊朗关联的武装团体以埃克森美孚为袭击目标，旨在向美国“传递信息”。“这些事件有政治目的……某些方面似乎不希望埃克森美孚的员工回来。”

多名伊拉克官员说，伊拉克南部原油出口不受袭击影响。一名监管南部外国油企运营的官员说，除埃克森美孚，其他外国油企不打算撤离人员，将正常运营。

皇家壳牌发言人说，这家荷兰企业的员工“不是袭击的目标……我们会继续在伊拉克正常运营”。埃尼公司说，运营保持正常，火箭弹爆炸地点距离这家意大利企业设施“数千米”。

【夹在中间】

路透社报道，这是美国在伊拉克的设施及其周边一周内第四次遭遇火箭弹袭击。先前三次发生在首都巴格拉、第二大城市摩苏尔附近的美军基地，没有造成人员死亡或重大损失，同样无人“认领”。

一枚火箭弹5月19日落在巴格达美国大使馆附近，没有人员伤亡。美国方面已经撤离使馆数以百计外交人员，宣称受到来自伊朗的不明威胁。

近几年，一些伊拉克什叶派民兵武装因协助打击极端组织“伊斯兰国”而壮大势力。多名伊拉克官员担心，这些民兵武装在美军驻地附近“搞动作”，可能让伊拉克沦为美国与伊朗敌对状态的角力场。

美国施压伊拉克政府控制这些伊朗支持的准军事组织，但伊拉克政府内部分歧大，难以实现。

伊朗方面没有回应布尔杰西亚园区遇袭事件。伊朗否认针对它的所有指认，包括本月13日在阿曼湾海域袭击两艘油轮。

美伊矛盾近期升级，缘于美国政府去年5月退出伊朗核问题全面协议，恢复并强化对伊制裁，寻求以全面禁绝石油出口、增兵中东地区等“极限施压”手段迫使伊朗同意与美国谈判新协议。（陈丹）（新华社专特稿）

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